Serie C, playoff 2024 con numeri da record: la nota della Lega Pro

Più di 3 milioni di tifosi negli stadi nell'intera stagione

Davide Capano Redattore 13 giugno 2024 (modifica il 13 giugno 2024 | 08:45)

Una stagione sportiva da incorniciare, conclusa con un playoff dai numeri record per la Serie C. La finale Carrarese-Vicenza, giocata domenica, ha sfiorato il milione di ascolto medio, con quasi il doppio di contatti unici. Su SKY la reach rilevata è stata 847mila per la doppia finale. A comunicarlo è la Lega Pro in una nota ufficiale.

Foto tratta da profilo X @LegaProOfficial

Risultato altrettanto rilevante per Now e per Rai, con la semifinale Vicenza-Avellino che ha stabilito il primato su RaiSport raggiungendo – da sola – il milione di contatti. Le finali sono state inoltre trasmesse, sul piano internazionale, da Rai Italia e Fifa+.

Numeri da record per la Serie C — Grazie a questi numeri, la Serie C NOW centra un grande obiettivo: sono state rilevate oltre 3 milioni di presenze negli stadi tra regular season e Playoff, dove si è registrato un aumento netto di 32mila presenze (+16%) rispetto allo scorso anno, con un accresciuto incasso di 824mila euro.

Forte il seguito sui social network con un netto aumento nel periodo playoff rispetto al mese precedente: +48,6% di impression su Facebook, +33,6% di account raggiunti su Instagram, oltre un milione di visualizzazioni in più su TikTok e un aumento di oltre 10mila follower su tutte le principali piattaforme social.

Playoff storici in Lega Pro — Sono stati i primi Playoff nella storia della Serie C NOW interamente svolti con il VAR. Uno strumento importantissimo per la classe arbitrale grazie ai 241 episodi controllati, con una sola correzione ogni 4,7 partite.

Bene, infine, l’iniziativa “Play for Charity”, in collaborazione con Live Charity: i palloni dei primi gol delle gare Playoff, autografati dai marcatori del match, e le maglie delle 8 finaliste messi all’asta, hanno riscosso grande interesse e circa mille offerte. Il ricavato verrà devoluto a Fondazione Meyer.