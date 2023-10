Serie C, primo storico derby tra il Pineto e il Pescara

Una piccola curiosità per la partitissima, il Pineto giocherà in casa nello Stadio del Pescara perchè lo Stadio Pavone-Mariani non è ancora omologato.

di Bruno Bertucci -

L'Adriatico vivrà un momento storico, con un clima caldo e non solo per le condizioni meteorologiche. Il Pineto affronterà il Pescara in un derby tutto da vivere - valido per il campionato di Serie C.

Si gioca all'Adriatico ma...

La partita assume un valore storico inestimabile essendo la prima volta che le due compagini abruzzesi si affrontano in campionato. Saranno 8000 i tifosi che seguiranno le squadre nella partitissima.

Non proprio un inedito però perchè le due squadre si sono già affrontate in altre competizioni, quest'estate ad esempio i biancoazzurri hanno vinto in amichevole contro i Delfini per 2 a 1. I ragazzi di mister Zdenek Zeman e di Daniele Amaolo si affronteranno nuovamente nel secondo turno di Coppa Italia nel mese di novembre.

