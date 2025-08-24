La sfida tra rossoneri e biancoblu aprirà il girone della terza divisione: Mirko Conte e Fabio Prosperi vogliono partire al meglio

Samuele Amato Redattore 24 agosto - 12:21

Anche il terzo girone di Serie C ai nastri di partenza. Tra le partite che daranno il via, alle ore 18.00 c'è anche Sorrento-Cavese: match che si potrà seguire, per gli utenti registrati alla piattaforma, gratuitamente in live streaming su Bet365.

Dove vedere Sorrento-Cavese di Serie C — La sfida tra i Costieri rossoneri e gli Aquilotti biancoblu si terrà allo stadio Viviani di Potenza (in attesa della fine dei lavori dello stadio comunale Italia di Sorrento). La partita, con il fischio di inizio fissato alle 18, sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky Sport, la quale ha i diritti della Serie C.

Ci sarà, però, anche la possibilità di seguire via streaming il match in maniera totalmente gratuita grazie a Bet365. Come affermato sopra, basterà registrarsi alla piattaforma e senza alcun costo aggiuntivo sarà possibile vedere Sorrento-Cavese.

Come arrivano le due squadre? — Al Viviani di Potenza partirà la nuova stagione di Serie C 2025/26 delle due squadre, le quali però hanno già avuto i loro primi impegni ufficiali. Da un lato, i sorrentini rossoneri di Mirko Conte sono reduci da un grande successo nel primo turno di Coppa Italia di Serie C contro la Salernitana (retrocessa dalla B). Match di grande intensità e che è terminato ai calci di rigore. Dagli undici metri, i Costieri hanno strappato il pass, con gli errori fatali e decisivi di Inglese e Ferrari per i granata.

Dall'altra parte, i biancoblu di Fabio Prosperi hanno iniziato la stagione con una sconfitta nel trofeo nazionale di terza divisione. Nel primo turno, infatti, gli Aquilotti si sono dovuti arrendere al Potenza con l'unico gol di Anatriello. Sia per Sorrento che per Cavese, l'obiettivo è fare meglio rispetto all'annata precedente, piazzatosi rispettivamente alla quattordicesima e dodicesima posizione del Girone C.

Le probabili formazioni della sfida — Qualche modifica nell'undici titolare per gli ospiti per via di qualche infortunato, mentre per i padroni di casa ci sarà qualche cambiamento in mediana rispetto alla vittoria contro la Salernitana. Ecco le possibili scelte dei due tecnici in vista della sfida di oggi pomeriggio.

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Solcia, Carillo, Fusco; Piras, Cangianiello, Franco, Cuccurullo, Colombini; D’Ursi, Plescia. All. Conte

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Macchi, Fornito, Suplja, Pelamatti; Fella, Diarrassouba, Guida, All. Prosperi