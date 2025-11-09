Parlare del Catania non significa semplicemente elencare statistiche; significa raccontare una storia di passione viscerale, di cadute rovinose e di rinascite orgogliose. È la storia dello stadio "Angelo Massimino" e del Liotru (l'elefante), simbolo della città e della squadra, che rappresenta la forza e la resilienza di un popolo che non si arrende mai. Il Catania è, per definizione storica, la "matricola terribile" del calcio italiano: una squadra capace di imprese epiche contro le grandi, alimentata da un senso di appartenenza che va oltre la semplice categoria.