Parlare del Catania non significa semplicemente elencare statistiche; significa raccontare una storia di passione viscerale, di cadute rovinose e di rinascite orgogliose. È la storia dello stadio "Angelo Massimino" e del Liotru (l'elefante), simbolo della città e della squadra, che rappresenta la forza e la resilienza di un popolo che non si arrende mai. Il Catania è, per definizione storica, la "matricola terribile" del calcio italiano: una squadra capace di imprese epiche contro le grandi, alimentata da un senso di appartenenza che va oltre la semplice categoria.
Catania, una nobile del calcio italiano: la lunga strada tra fallimenti e rinascite
Una montagna russa di promozioni e retrocessioni che non hanno scalfito il calore della piazza siciliana. La storia degli etnei, con giocatori, allenatori e aneddoti.
