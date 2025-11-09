derbyderbyderby calcio italiano serie c Catania, una nobile del calcio italiano: la lunga strada tra fallimenti e rinascite

SERIE C

Catania, una nobile del calcio italiano: la lunga strada tra fallimenti e rinascite

Una montagna russa di promozioni e retrocessioni che non hanno scalfito il calore della piazza siciliana. La storia degli etnei, con giocatori, allenatori e aneddoti.
Samuele Dello Monaco

Catania

Parlare del Catania non significa semplicemente elencare statistiche; significa raccontare una storia di passione viscerale, di cadute rovinose e di rinascite orgogliose. È la storia dello stadio "Angelo Massimino" e del Liotru (l'elefante), simbolo della città e della squadra, che rappresenta la forza e la resilienza di un popolo che non si arrende mai. Il Catania è, per definizione storica, la "matricola terribile" del calcio italiano: una squadra capace di imprese epiche contro le grandi, alimentata da un senso di appartenenza che va oltre la semplice categoria.

