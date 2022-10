Taranto-Foggia 1-0, silenzio stampa per gli ospiti dopo il derby

Il Taranto si aggiudica il derby pugliese contro il Foggia che sancisce così il momento di crisi nera dei satanelli. Sul proprio sito ufficiale, la società rossonera dichiara il silenzio stampa. "Alla luce del momento in cui si trova la squadra, il club rossonero ritiene opportuno dedicare la massima concentrazione al prosieguo della stagione", così si legge nel comunicato.

La squadra di Zeman infatti dopo 6 giornate del girone C di Serie C si trova al terzultimo posto a quota 4 punti, con un passivo di 12 gol subiti (peggio con 13 ha fatto proprio il Taranto, a quota 6 in classifica e lontano dalla zona calda).