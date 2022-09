Torre del Greco in festa all’arrivo del pullman: il derby di Castellamare va alla Turris

Brutta sconfitta per la Juve Stabia in casa

Il derby di Castellammare è molto sentito in Campania e lo stadio Menti ha risposto presente alla partitissima tra Juve Stabia e Turris. Nonostante j tifosi ospiti erano stati anche avvertiti dalla società a mantenere comportamenti consoni ed a muoversi in gruppo, le autorità competenti hanno - di fatto - vietato la trasferta.

Le Vespe perdono, quindi, un derby malamente sotto gli occhi dei propri sostenitori. Decisive le reti di Leonetti e Haoudi. La vittoria è stata celebrata sui social dai tifosi rossoverdi, visto che in quel campo mancava dal 1988. "Cosa mi avete regalato", "Che bello andare lì e dire comando io", "Portare due taralli nella terra dei taralli non ha prezzo" le frasi di alcuni sostenitori. Le parole del tecnico Padalino, invece, sono tutte per gli ultras: "La vittoria è dedicata a chi non è potuto venire".