La Torres a Olbia, Greco: Nord Sardegna, “Il derby è una battaglia”

L'allenatore della Torres ha parlato in conferenza stampa prima del derby di Coppa Italia contro l'Olbia per caricare l'ambiente.

L'atteggiamento come diktat: "Sicuramente, affronteremo la partita con l’Olbia nel modo giusto cercando di proseguire con l’atteggiamento e la giusta mentalità che stiamo acquisendo partita dopo partita in campionato".

In soldoni: "Andremo al Nespoli per fare una partita importante. Il derby è sempre un derby. Sappiamo quanto ci tiene la piazza e quanto per Sassari sia importante questa gara. Noi cercheremo di onorare nel modo giusto la sfida così come è giusto onorare sempre un derby come questo. A prescindere da chi scenderà in campo mi aspetto una partita dura, una gara da battaglia e noi cercheremo di farci trovare pronti al punto giusto".