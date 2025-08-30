Trapani-Latina, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Dove vedere Trapani-Latina in diretta tv e streaming live

Trapani-Latina è una sfida molto interessante. Gli ospiti arrivano da un ottimo inizio di stagione, con vittorie sia in Coppa Italia Serie C contro il Gubbio che in campionato contro l’Atalanta U23. Il Trapani, invece, condannato dai 7 punti di penalizzazione, è chiamato a vincere e a raccogliere più punti possibile per raggiungere la quota 0 punti. Il match sarà disponibile in live streaming gratuito per gli utenti registrati di Bet365 e al contempo su Sky Sport canale 258 e Now Tv. In streaming per tablet, pc e smartphone sarà visibile altresì tramite l'app di SkyGo e su OneFootball.

Il momento delle due squadre Prima partita casalinga per il Trapani. I tifosi granata tornano ad abbracciare la squadra della propria città dopo quattro mesi di assenza. La formazione di Aronica arriva dal pareggio contro il Casarano, una sfida sofferta ma che ha comunque portato un punto prezioso.

Il Latina, invece, si presenta in Sicilia con entusiasmo, reduce dai successi per 1-0 contro il Gubbio in Coppa Italia di Serie C e contro l’Atalanta U23 all’esordio in campionato. I granata cercano conferme, i pontini vogliono consolidare il buon avvio.

Le probabili formazioni di Trapani-Latina — Il Trapani cambia soprattutto in difesa: davanti a Galeotti rischiano di mancare Nicoli e Negro, acciaccati dopo Casarano. Al loro posto pronti Salines e il nuovo arrivato Stramaccioni accanto a Pirrello. In mezzo confermati Di Noia e capitan Carriero, con Giron e Kirwan sulle corsie. In attacco Canotto e Fischnaller agiranno a supporto di Grandolfo, anche se l’attaccante è in forte dubbio.

Tra i pali spazio ancora per Davide Mastrantonio. Confermata la linea a tre dietro. In mezzo al campo Sevo Ciko e Rodrigo De Ciancio, mentre gli esterni saranno quasi certamente Emanuel Ercolano e Mattia Porro. Sulla trequarti ancora spazio per Orazio Pannitteri e Daniele Quieto, mentre la punta centrale sarà nuovamente Joseph Ekuban.

TRAPANI (3-5-2): Galeotti; Salines, Stramaccioni, Pirrello; Kirwan, Di Noia, Celeghin, Carriero, Giron; Canotto, Fischnaller. Allenatore: Aronica.

LATINA (3-4-2-1): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Ercolano, De Ciancio, Ciko, Porro; Quieto, Pannitteri; Ekuban. Allenatore: Bruno.