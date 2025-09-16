Già penalizzati di 7 punti, i friulani hanno subito una nuova sanzione di 13 punti e adesso la stagione rischia di dirsi compromessa.

Mattia Celio Redattore 16 settembre - 19:32

Una stagione appena iniziata ma che rischia seriamente di essere già finita per la Triestina. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una stangata tremenda di 13 punti al club alabardato che sprofonda con un totale di -20 in classifica. Una situazione veramente delicata quella squadra di Giuseppe Marino, ma non solo per il campionato. Questa nuova penalità potrebbe avere serie conseguenze anche per il futuro del club.

Triestina, la situazione è sempre più buia: altri 13 punti di penalizzazione — Dopo poche giornate la stagione della Triestina rischia davvero di considerarsi già compromessa. Nello stesso giorno in cui il club triestino ha ottemperato al saldo delle ultime spettanze della stagione scorsa per 1,5 milioni è arrivata una nuova mazzata dal Tribunale Federale Nazionale. Agli alabardati, infatti, è stata inflitta una penalizzazione di altri 13 punti per irregolari amministrative che, sommati ai 7 attuali, diventano 20. Una situazione, dunque, sempre più critica per il club friulano.

E non è escluso che possano esserci altre sanzioni, dato che solo lo scorso 8 settembre la Triestina era stata deferita per altre violazioni finanziarie e rischia di subire un’ulteriore sanzione di 2 punti. La decisione è attesa nelle prossime settimane. Come riportano i dati raccolti da Trivenetogol.it, da giugno il club aveva versato ben 11 milioni di euro per rimettere i conti apposto, ma le successive gestioni di Ben Rosenzweig e della House of Doge hanno lasciato danni considerevoli sul piano sportivo.

La Triestina, come ricordiamo, viene da una situazione difficile già per quanto riguarda i risultati sul campo. Nelle prime cinque giornate, infatti, i friulani hanno raccolto appena 5 punti. Nonostante siano reduci dalla vittoria all'ultimo contro il Lumezzane, questa nuova penalizzazione rende la situazione in classifica ancora più complicata. Se non segnata.

Di seguito il comunicato della FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato l’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) con 13 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 31 luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C."

La classifica attuale — Con questa sanzione inflitta la Triestina è ultima a -15, mentre la Lumezzane occupa la penultima posizione con 0 punti. Davanti c'è la Pro Patria (2) agli stessi punti di Ospitaletto ed AlbinoLeffe. Dall'altro lato della classifica, invece, vola il Vicenza con 10 punti al pari del Lecco, con il secondo gradino del podio occupato insieme da Brescia e Pergolettese a 9, mentre al terzo posto ci sono Arzignano Valchiampo, Alcione Milano e Renate.