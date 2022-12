Triestina, pioggia di assenze nel derby di Pordenone

Il Pordenone di Di Carlo non vince da 5 partite ed è scivolato fino al quinto posto in classifica, a meno 2 dalla vetta. La prima sfida del girone di ritorno vede i ramarri affrontare la Triestina terzultima in classifica, che arriva dalla vittoria sulla Pergolettese. I giuliani stanno vivendo una situazione difficile e i tanti problemi societari si accompagnano ad un malumore della piazza nei confronti del direttore generale Romairone.

In vista della sfida contro la Triestina, il tecnico del Pordenone Domenico Di Carlo ha commentato: "Questo derby viene al momento giusto. Sappiamo che i nostri tifosi ci tengono e anche noi, vogliamo mettere in campo tutte le energie positive per prevalere su una Triestina in ripresa. Sarà una partita intensa, difficile, ma da vincere con le nostre qualità. La squadra l'ho vista bene, ho grande fiducia nel gruppo che la società mi ha messo a disposizione. Abbiamo i mezzi per prevalere sulla Triestina, sta a noi essere bravi e soprattutto cattivi agonisticamente per portare a casa i tre punti: solo con cattiveria e determinazione ci riusciremo".