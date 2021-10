Turris-Juve Stabia, il derby “a rischio”: si va verso il divieto di trasferta?

Il derby campano del prossimo fine settimana in Lega Pro potrebbe essere uno spartiacque per i corallini e le vespe. I gialloblù, però, dovranno quasi certamente rinunciare ai propri tifosi...

Il derby tra corallini e gialloblù va, quindi, verso il divieto di trasferta come riporta anche il quotidiano Il Mattino. Come da prassi, l’Osservatorio ha rinviato «alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ai fini della individuazione di misure di rigore», disponendo intanto «di non far avviare la vendita dei tagliandi per i residenti» nel come di Castellammare di Stabia. La gara vale per la 12° giornata del girone C di Lega Pro.