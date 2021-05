Umbria, derby decisivo: sabato a Terni il gran finale di C contro il Perugia

Como battuto anche dalla Ternana, fra le due umbre è derby a pari punti...

Sarà decisivo il derby dell'Umbria per assegnare la Supercoppa di Serie C. Dopo la sconfitta al “Curi” contro il Perugia, il Como ha perso anche al Sinigaglia contro la Ternana (gol di Salzano, Vantaggiato e Peralta). Lo scontro diretto di sabato prossimo 22 maggio diventa quindi la vera e propria finale dei tre gironi di C, fra Ternana e Perugia allo stadio Liberati di Terni.