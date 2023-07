Un derby tutto veronese fra Hellas e Virtus: Damiano Tommasi ci spera

Le prime parole al raduno della Virtus Verona, sono state quelle di Domenico Danti, capitano della squadra: "Sono contento. Tanti giocatori sono rimasti, vuol dire che la società crede in questo gruppo. La Serie C è un torneo molto duro, ogni anno trovi avversari tosti".

Era presente anche Damiano Tommasi, sindaco di Verona. Il primo cittadino ha detto la sua sull'idea di un derby veronese fra Hellas e Virtus nella categoria più alta possibile: "Ci spero sempre, per chi come me è cresciuto con l’Hellas dello scudetto e che ora può parlare della nostra città anche attraverso lo sport".

"Siete la seconda squadra di Verona, ci avete dato lustro coi vostri risultati e grazie all’attività di Gigi Fresco che non è solo calcistica. Quando scendete in campo", ha proseguito Tommasi nelle parole raccolte da Alessandro De Pietro de Larena.it, "al di là dell’obiettivo professionale rappresentate Verona. Anche coi vostri comportamenti. In bocca al lupo, è il minimo, per la nuova stagione".