Un Pifferaio per il derby: contro la Turris, il Giugliano punta tutto su Piovaccari

Il Giugliano, già da diverse settimane, sta disputando le proprie gare casalinghe al Partenio-Lombardi di Avellino. Il sindaco Pirozzi sta provando a sbloccare la situazione per i lavori allo stadio De Cristofaro: Giugliano, c'è uno spiraglio.

Federico Piovaccari: "Peccato non giocare nel nostro stadio"

Classe 1984 con all’attivo 134 gol in 471 presenze in carriera. Spagna, Cina, Australia e Romania fino alle reti segnate in Serie B e Lega Pro, Piovaccari dopo le due parentesi prima a Pagani e poi a Messina, l’ex Cittadella è pronto a riprendersi la scena. Anche nel derby contro la Turris.