Viabilità e mercato: derby Cesena-Rimini, parcheggi divisi tra le due tifoserie

Domenica 8 gennaio, alle 14,30, inizierà il derby romagnolo Cesena-Rimini. In vista di questo importante evento sportivo e del relativo arrivo in città di numerosi riminesi, i tifosi ospiti potranno parcheggiare non solo nel parcheggio antistante la curva ospiti, ma anche nell’ampio parcheggio del centro commerciale “Montenfiore”, con accesso dalla Rotonda “Lugaresi” che generalmente è riservato ai tifosi locali.