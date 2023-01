Vicenza, il derby delle traverse: il Padova sogna ma Ferrari pareggia

Il bomber 27enne Franco Ferrari, 10 gol in 17 partite, ha raddrizzato la sfida per il Vicenza dopo il gol iniziale del Padova con Jelenic, poi nel finale la traversa ha negato il possibile gol vittoria a Ronaldo. In classifica il Vicenza rimane terzo a un punto dalla vetta dietro alla coppia Feralpisalò-Pordenone in vetta al girone A di Serie C.