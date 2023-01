Vicenza, il patron Renzo Rosso: “Sogno il derby veneto in altre categorie”

Il derby tra il Vicenza ed il Padova - partita valida per il campionato di Serie C - è terminato con il punteggio di 1 a 1.

Il presidente dei biancorossi - Renzo Rosso - ha parlato del match e delle aspettative future ai microfoni di Rigorosamente Calcio: "Non siamo messi male in classifica, siamo a un punto dal primo posto e si sta formando un gruppo molto unito ed entusiasta. Lo scorso anno avevamo uno squadrone, ma ci mancava il gruppo, quest'anno abbiamo tutto per andare in Serie B".