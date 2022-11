Vicenza, sicurezza al derby del Triveneto: verso la precettazione dei vigili

In un tentativo di conciliazione confermato da Reteveneta-medianordest.it, il Prefetto ha chiesto ai sindacati di desistere dallo sciopero solo sabato, e solo per un’aliquota di 18 agenti di Polizia Locale, che con le altre forze dell’ordine sono stati chiamati dal Questore a garantire l’ordine pubblico per una partita che rischia di essere accesa per la rivalità che separa le due tifoserie da decenni.