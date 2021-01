Vittoria di Novara, sms dalla Pro Vercelli: “Gli ultimi 3 derby li abbiamo vinti tutti noi…”

Tutta la Pro Vercelli dedica ai tifosi il derby vinto a Novara, tanta gioia nelle parole del bomber e del mister...

La Pro Vercelli ha vinto 2-1 il derby di Novara e il bomber dei bianchi, Gianmario Comi, ha dichiarato dopo la partita: "Siamo partiti con un nostro errore e gli abbiamo regalato un gol. Dopo fortunatamente siamo passati in superiorità numerica ed abbiamo tenuto il giusto atteggiamento ed abbiamo fatto il nostro gioco: l’abbiamo portata a casa ma con un po' di cinismo in più avremmo potuto fare meglio. Soddisfazione? Tanta, tantissima perché vincere il derby è sempre una grande emozione. Abbiamo vinto gli ultimi tre derby, sono ancora più contento per i tifosi: anche se non erano allo stadio ci stanno sempre vicini. È una grandissima emozione, l’unico rammarico è non aver fatto doppietta: mi ha fischiato un fuorigioco incredibile, non ho parole".