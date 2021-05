Derby senza fine: a Terni la festa continua da giorni…

Una città in festa, e a Terni nessuno ha la minima intenzione di fermarsi...

Derby e trofeo. Un’accoppiata che non può passare inosservata per la Ternana, che dopo la ritrovata Promozione in Serie B, dove mancava da tanti anni, si toglie anche la soddisfazione di un bel trofeo. Dal momento in cui i ragazzi di Lucarelli hanno alzato al cielo la Supercoppa di Lega Pro, battendo nientemeno che i rivali storici del Perugia, la città di Terni non riesce a smettere di festeggiare. Canti e balli ininterrotti.