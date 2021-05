“Zitti e buoni”: la situazione del Catania nelle parole dei Maneskin

La situazione in casa Catania è sempre più drammatica e i tifosi non meritano di stare "Zitti e buoni" come cantano i Maneskin

Marco Alborghetti

"Fuori di testa e diversi da loro", parole e musica dei Maneskin, cantate in coro da milioni di italiani nella notte del trionfo dell'Italia all'Eurovision Song Contest, ma come riporta il sito Catanista.eu, questa rabbia è condivisa in toto dai tifosi del Catania.

La situazione in casa siciliana è snervante, e da tempo il futuro pare nebuloso. Questo manda fuori di testa la piazza rossazzurra, ma perché "Diversa da loro"? Perché molte altre società sono cadute nel baratro ma sono subito risorte dalle proprie ceneri. Destino che al momento non sembra possibile vaticinare per il Catania.

Impossibile date le circostanze rimanere "Zitti e buoni", perché i tifosi dopo tanti bocconi amari ingeriti e tanti fallimenti ora chiedono spiegazioni al presidente Joe Tacopina, alla ricerca di nuovi investitori.

Risulta necessario capire le prospettive future, perché le perplessità sul futuro del club rimangono tante e confuse, ma ora la piazza etnea chiede solo due cose: impegno e concentrazione per il presente.