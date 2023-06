Sodinha riparte dall’Ospitaletto in Eccellenza: obiettivo Serie D. E trova il fratello di Balotelli

Nuova squadra, nuova sfida, stesso obiettivo. Dopo la promozione in Serie D con il Cast Brescia, il "Mago" Sodinha riparte dall'Ospitaletto per vincere il campionato di Eccellenza lombarda...

Da Castegnato a Ospitaletto, 5 chilometri in macchina con un solo obiettivo in testa: la Serie D. Felipe Monteiro Diogo, meglio conosciuto come Sodinha, ha salutato il Cast Brescia, formazione lombarda che ha portato quest'anno dall'Eccellenza alla Serie D, per vestire l'orange dell'Ospitaletto.