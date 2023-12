Solo 35 minuti di attenzione per partita: in 500 mila guardano il calcio sul cellulare

Il calcio in tv: Il pubblico è sempre più distratto: mezzo milione di italiani guarda il calcio sul telefonino. L’attenzione del pubblico per il calcio dura 35 minuti. È questo il tempo che il tifoso italiano medio dedica alle partite.

Un altro dato interessante è quello che concerne lo strumento su cui si guardano gli eventi, in 100 mila hanno virato su tablet e pc invece della tradizionale televisione così come in 500 mila la vedono sul cellulare aumentando in questo modo le distrazioni. Riuscirà il calcio a riprendersi la scena?