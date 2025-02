Sondaggio – Chi è che cerca più riscatto tra Kolo Muani, Zaniolo, Okafor e João Félix?

Randal Kolo Muani, arrivato al PSG con grandi ambizioni dopo l’esperienza al Francoforte, non è mai rientrato veramente nei piani di Luis Enrique, che gli ha concesso di partire dal 1’ in sole due occasioni. Ora cerca una nuova dimensione lontano dalle ombre di Parigi. Nicolò Zaniolo, di ritorno in Serie A quest’estate con l’Atalanta, vuole rilanciarsi in maglia Fiorentina dopo un percorso altalenante in cui la concorrenza ha limitato il suo impatto in maglia nerazzurra. Per lui meno pressioni, un ambiente favorevole e, soprattutto, una possibile maglia fissa da titolare. Noah Okafor, che al Milan non ha trovato spazio anche a causa degli infortuni e della concorrenza di Leão, prova ora a imporsi al Napoli, in cerca di un ruolo da protagonista dopo la partenza di Kvaratskhelia. João Félix, talento da 127 milioni mai esploso del tutto tra Atlético Madrid, Barcellona, e Chelsea. Adesso sbarca al Milan per ritrovare se stesso, anche grazie al feeling portoghese con Sergio Conceição e Rafa Leao.