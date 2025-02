Kolo Muani, Joao Felix, Okafor e non solo: ecco i giocatori che hanno fatto le valigie in questo mercato per cercare fortuna altrove

Lorenzo Ciabattini 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 09:42)

Il calciomercato regala sempre tante sorprese, colpi di scena, tormentoni, nonché giocatori che si rilanciano per cercare miglior fortuna altrove. È il caso di alcuni calciatori che hanno lasciato la Serie A nella finestra di mercato appena conclusa, ma anche di altri che sono arrivati nel nostro campionato nelle ultimissime ore.

Il centravanti per rilanciare la Juve di Motta — Parlando di rilanci, il colpo forse più sorprendente in Italia lo ha messo a segno la Juventus, che si è assicurata le prestazioni del vicecampione del mondo Kolo Muani. Il Psg doveva liberare spazio in rosa e l'ex Francoforte aveva bisogno di ritrovarsi, in una nazione diversa dalla sua. In maglia bianconera, sono già tre le reti messe a segno nelle prime due gare. Subito schierato titolare - al posto di Vlahovic - da Thiago Motta, Kolo non ha tradito le attese: gol alla capolista e doppietta all'Empoli che è valsa la rimonta sui toscani. Anche in ottica fantacalcio, si tratta di uno dei migliori acquisti possibili che si possano fare nelle aste di febbraio.

Felix Milan? Magari non sarà il colpo da novanta del mercato del Milan, ma il pedigree del portoghese non mente. I 127 milioni di euro spesi dall'Atletico Madrid nel 2019 sembravano preannunciare un nuovo crack del calcio europeo. Poi, qualche infortunio di troppo e una pressione mediatica - con i tanti paragoni con Cristiano Ronaldo - che non gli ha permesso di crescere in totale serenità. Con Conceiçao, però, la chance di rilanciarsi, in un campionato diverso da Liga e Premier, dove potrà fare da spalla al neo centravanti del DiavoloGimenez.

Non sarà Kvara, ma... — I tifosi del Napoli sono quelli rimasti fra i più insoddisfatti del mercato appena concluso. La cessione di Kvaratskhelia, senza adeguato sostituto, ha indispettito coloro che avrebbero voluto un nuovo asso da far schierare ad Antonio Conte. Ecco che la capolista ha virato sull'esubero del Milan, Noah Okafor, rientrato in Lombardia dopo non aver passato le visite mediche con il Lipsia qualche settimana fa. Le cifre del suo trasferimento al club di De Laurentiis sono da prendere in considerazione: un milione e mezzo di euro per il prestito semestrale, con un diritto di riscatto fissato fra 23 e 24 milioni. Insomma, ci vorrà la bellezza di 25 milioni per acquistare a titolo definitivo il nazionale svizzero, che partirà dietro nelle gerarchie dell'attacco di Conte, ma è pronto a insidiare un posto fra quelli di Politano e Neres.

Un nuovo '10' per Palladino — La Fiorentina è una delle squadre che si è mossa di più in Italia, assicurandosi i cartellini di Fagioli e Folorunsho, fra gli altri. La Viola è - dopo anni e anni di corteggiamenti - riuscita a portare a Firenze anche Nicolò Zaniolo, l'ex numero 10 dell'Atalanta. Il talento azzurro, solo parzialmente sbocciato in tutti questi anni da quando è esploso con la Roma, è pronto ad accogliere questa nuova occasione in una delle formazioni più brillanti del campionato. Palladino gli ha subito chiesto "voglia e umiltà", due aspetti sui quali il classe '99 dovrà lavorare duramente per provare a mettere in discussione l'altra pedina che gioca al fianco di Gudmundsson. Intanto, la punta Kean non vede l'ora di ricevere gli assist del suo vecchio compagno di stanza a Coverciano.

Un ritorno in Spagna (in sordina) Un altro ex Fiorentina, invece, è passato in questi giorni dalla Serie A a La Liga. Arthur Melo, epurato dalla Juventus, ha trovato sistemazione al Girona, recentemente eliminato dalla Champions League ma, anche quest'anno, in piena zona europea. Il grande fardello del brasiliano è sempre stata la sua precaria forma fisica: tantissimi e frequenti infortuni lo avevano bloccato anche nella sua mini-rinascita con Vincenzo Italiano a Firenze. Adesso, però, una nuova chance per rilanciarsi nel "suo" campionato, quello del tiqui taca, del possesso palla, del palleggio: tutti sinonimi che si sposano benissimo con le qualità dell'ex Barcellona.