Thiago Motta presenta il big match del Maradona Napoli-Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 24 gennaio - 15:14

Prosegue il gennaio di fuoco della Juventus di Thiago Motta con un altro big match in programma in campionato. Domani, alle ore 18.00, i bianconeri saranno ospiti del Napoli di Conte. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Thiago Motta ha esordito parlando dei nuovi acquisti Alberto Costa e Kolo Muani: "Molto bene. Il gruppo sta bene, abbiamo tutti a disposizione. Non abbiamo Milik, Bremer e Cabal che stanno recuperando da infortuni un po’ più lunghi". Il tecnico bianconero carica la sua squadra.

Juventus, Thiago Motta sicuro: "Kolo Muani ci farà vincere partite" — L'allenatore ha analizzato la partita: "Non è una situazione simile quanto fatto dal Napoli e da noi. È molto diversa in tanti aspetti. Sono soddisfatto di tante cose, di altre meno. Qualche risultato avuto, qualche pareggio di troppo di cui ho già parlato anteriormente. Vogliamo lavorare bene in settimana per ottenere la vittoria ma sono molto soddisfatto di tante altre cose fatte. Abbiamo una squadra giovane, con talento, con qualche infortunio imprevisto ad inizio stagione abbiamo superato le difficoltà che si sono presentate davanti a noi. Ci sono stati tanti cambiamenti nella rosa che c’era prima, necessari per diversi motivi. Domani giocheremo una grande partita del nostro campionato che è Napoli-Juventus".

Sulla possibile titolarità di Kolo Muani: "Randal vedremo, è disponibile nel gruppo. Vedremo se inizierà o no. Abbiamo preso un giocatore del suo livello perché non è solo del mio calcio ma è l’esigenza di una grande squadra come la Juventus. Può aiutare la squadra per arrivare a vincere le partite". Thiago Motta ha poi parlato del distacco dal Napoli: "Il -13 è la realtà. Il Napoli si trova in questa posizione meritatamente, noi siamo in questo momento indietro. Domani sarà una grande partita come c’è sempre stata tra Napoli e Juventus, dove noi vogliamo dare la nostra miglior versione per arrivare alla vittoria".

"La realtà è che loro stanno davanti oggi. Stanno davanti meritatamente - ha affermato il tecnico della Juve - sono una grande squadra con un grande allenatore. Noi abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande prestazione con la prima classifica, cercando sempre la vittoria e il risultato migliore".

E ancora su Kolo Muani: "Randal è arrivato perché pensiamo che è un giocatore di livello per le esigenze di una grande squadra come la Juve. Dopo la partita col Brugge ho fatto un richiamo ai nostri attaccanti che è passata come critica, ma non mi sono mai permesso di farlo, li criticherei solo per l’atteggiamento. Siccome l’atteggiamento è sempre stato impeccabile, ho fatto il richiamo perché so il valore che hanno e so che hanno il potenziale per aiutare la squadra. Siamo in 7 attaccanti ora. So il difficile per tutti loro: son stato tanto tempo lì dentro, quando parlo lo faccio con grande proprietà, non parlo tanto per parlare. Quando ho parlato di loro l’ho fatto perché conosco il loro valore e so che con il potenziale che hanno possono aiutare la squadra. Non è mai stata una critica, non ho mai criticato un giocatore mio. Non ho mai avuto nessuna ragione per criticarli. Per un allenatore ci sono esigenze grandi, anche per me stesso, qui alla Juventus è quotidiana per arrivare al risultato. Ma non è stata un critica, chi dice così si sbaglia. Conosco i miei giocatori e i miei attaccanti in quel caso".

Thiago Motta ha anche parlato della concorrenza in rosa: "La cosa più difficile è lasciare un giocatore senza giocare e in tanti che meritano di giocare. Possono andare in 11. Per me la concorrenza e la competizione in allenamento fa crescere tantissimo la squadra. Soprattutto trattandosi di una grande squadra come la nostra. Per una grande squadra è normale che esiste la concorrenza tra giocatori. Con tante partite in più che abbiamo giocato e che dovremo giocare, questa concorrenza alzerà il livello in allenamento e in partita. Quando uno gioca bene, l’altro per accompagnare devo continuare a fare quello sforzo in più per aiutare la squadra".

Napoli-Juventus, Thiago Motta: "Vlahovic sta tornando, Locatelli è un esempio" — Ancora sulla partita del Maradona: "Mi aspetto una sfida diversa. Anche se è una caratteristica del genere la loro stare a blocco basso, non a caso hanno preso solo 14 gol fino ad oggi, è una squadra che quando recupera riesce a ripartire coi giocatori che ha davanti. Giocando in casa verranno, cercheranno di fare la partita. Sono una squadra che con caratteristiche spesso ha costruito questo blocco basso e ripartita, giocando in casa mi aspetto un Napoli che verrà, che attaccherà. Noi vorremo competere per avere noi il gioco, fare una bella fase difensiva e attaccare anche. Quando abbiamo la palla dovremo attaccarli con equilibrio e poi creare le situazioni per farli soffrire".

Sul momento di Vlahovic Thiago Motta ha dichiarato: "Randal può giocare sulle fasce, anche Nico Gonzalez, abbiamo alternative. Vlahovic ha giocato tantissimo, ha avuto questo ultimo infortunio che lo ha lasciato fuori dalla squadra. Sta tornando, è entrato nelle ultime due partite. Vedremo domani che inizierà e chi entrerà a partita in corso".

Infine, sull'importanza del nuovo capitano Manuel Locatelli: "Il suo carattere nello spogliatoio è importantissimo. Con normalità, senza forzare niente, è diventato il capitano della squadra. Lui se lo è guadagnato con esempio, con partite, con atteggiamento. In campo il ruolo che sa fare, le funzioni che sa fare in campo sono una cosa molto importante per la squadra. Sa stare più davanti, è un ruolo che sa fare meglio perché è più abituato a farlo. Per sue caratteristiche è più vantaggioso. Ha fatto un ruolo diverso in alcune partite che per se stesso non può esprimersi come vorrebbe ma è molto più funzionale per la squadra. Delle volte si mette in difficoltà per il bene della squadra, è questo che si chiede ad un giocatore e ad un capitano. Se andiamo a concentrarci su Manu fa un ruolo che fa bene ma potrebbe fare meglio più avanti, ma fa giocare bene la squadra, con l’atteggiamento giusto. Non ho mai sentito una lamentela, lo fa al 200%. Per questo è un esempio per gli altri".

Thiago Motta si aspettava queste difficoltà iniziali alla Juve? L'allenatore risponde così in conclusione: "Quando ho parlato di difficoltà ho parlato anche di infortuni non previsti, di tante altre cose che son successe ma con attitudine abbiamo superato queste situazioni qua. A volte avremmo meritato qualcosa in più ma sappiamo che dobbiamo migliorare. In una squadra come la Juventus l’importante è arrivare al risultato. Delle volte potevamo arrivare al risultato ma una squadra quando è superiore all’avversario ha più probabilità di arrivarci. Domani sarà una bella partita da giocare, ma è la stessa storia. Vogliamo essere superiori e arrivare al risultato".

