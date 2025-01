Napoli-Juventus, sabato big match al Maradona: ecco dove vedere la partita

Guida ad una delle sfide più affascinanti del weekend.

Lorenzo Maria Napolitano 23 gennaio - 22:06

Napoli e Juventus, sabato, si affronteranno al Diego Armando Maradona. La squadra di Conte vuole continuare a tenere a debita distanza Inter e Atalanta, consolidando il suo primato in vetta alla classifica. Dal canto loro i piemontesi vogliono continuare il loro momento positivo - almeno in Serie A - dopo la convincente prestazione contro il Milan di Conceiçao. L'aspra rivalità tra le due squadre, senz'altro alimenterà la tensione all'interno dell'arena di Fuorigrotta, in cui si respirerà un'aria elettrizzante per uno dei match più attesi della stagione.

Azzurri e bianconeri, infatti, da diversi anni si sfidano ai vertici della classifica, e molto spesso la sfida tra i due club ha deciso campionati. Pensiamo ad esempio al gol di Giacomo Raspadori, a Torino, che ha mandato in visibilio i supporter del Napoli. Nonostante il campionato sia ancora lungo ed il girone di ritorno sia iniziato da poco, la partita sarà sicuramente indicativa delle ambizioni delle formazioni di Conte e Motta.

Guida al big match di sabato — Il Napoli da quando è stato eliminato dalla Coppa Italia, per mano della Lazio, ha il tempo di preparare al meglio ogni singola sfida. La Juventus non gode della stessa tranquillità, dato che appena martedì ha giocato in Belgio, contro il Club Brugge. La partita non ha regalato alcuna emozione, s'è addirittura registrato un solo tiro nello specchio della porta; scoprire, avvicinandoci al match, se la partita del girone avrà portato nuovi dubbi a Thiago Motta, che comunque - è giusto ribadirlo - è ancora imbattuto nel campionato italiano ed ha subito soltanto una sconfitta in 7 partite di Champions League.

Dove vedere Napoli-Juventus — La sfida di sabato pomeriggio sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per abbonarsi a DAZN è necessario scaricare l’app, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili e sottoscrivere un abbonamento. La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

I precedenti — Il bilancio è nettamente a favore della Juventus, con 71 vittorie conquistate in 157 sfide disputate. 49 sono i pareggi, mentre 37 sono il numero di vittorie ottenute da parte degli azzurri. Numeri, tra l'altro, in forte aumento soprattutto negli ultimi ani da parte del Napoli, che addirittura non perde in casa contro i bianconeri dal 3 marzo 2019. Match che, per la cronaca, fu deciso da Miralem Pjanic ed Emre Can, ma si rivelò decisivo un errore di Lorenzo Insigne dal dischetto all'84'. Al Maradona, o ex San Paolo, la formazione bianconera è quasi sempre riuscita a segnare almeno un gol, nonostante non sia stato determinati ai fini del match. Ciò può far sperare in una partita ricca di gol ed emozioni.

D'altronde la formazione di Thiago Motta, nonostante la quinta posizione in classifica e le sole 8 vittorie in 21 partite, vanta uno dei migliori numeri relativi alla produzione offensiva in Serie A. La Juventus è - infatti la quarta squadre per reti realizzate in campionato, alle spalle di Inter, Atalanta e Lazio. È, peraltro, terza per numero di pali e traverse colpite (11, solo Cagliari e Atalanta ne hanno centrate di più); infine, i bianconeri sono la sesta squadra con più tiri registrati in tutte le partite da inizio stagione. Tutti dati che spingono a pensare che la Juventus, in casa del Napoli, continuerà il suo trend realizzativo. Dal canto suo, però, il Napoli vanta la miglior difesa del campionato.

Le probabili formazioni — La Juventus farà ancora a meno di Gleison Bremer, Juan Cabal e Arkadiusz Milik, ex della partita che non ha mai segnato contro il Napoli in Serie A. Sponda azzurri, invece, permangono dubbi sulla presenza (quantomeno nei convocati) di Alessandro Buongiorno. L'ex Torino è fuori dai giochi da metà dicembre, ma la società non ha avanzato tempi di recupero precisi; sono stati solo stimati un mese e mezzo circa di stop. Quindi la sfida con la Juventus potrebbe essere una delle possibili gare in cui rivedere il granitico difensore azzurro. Qualora non dovesse esserci, l'atteso ritorno sarà rimandato al match contro la Roma di Ranieri, il 2 febbraio.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Politano. All. Conte.

Juventus (4-3-2-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yldiz, Koopmeiners, Gonzalez; Vlahovic. All. THiago Motta.