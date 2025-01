Napoli in delirio per Antonio Conte e McTominay: le reazioni social del big match contro l’Atalanta

Prima della festa nei pressi dall'aeroporto, i tifosi del Napoli si sono scatenati sui social.

Lorenzo Maria Napolitano 19 gennaio - 14:15

L'Atalanta era pronta a fare all in sul campionato, considerato l'harakiri in Supercoppa. La puntata di Gasperini, però, non ha avuto esito positivo: a Bergamo è arrivato il Generale Antonio Conte, che ha sbaragliato la difesa nerazzurra piazzando le proprie tende, grazie all'aiuto dei suoi pretoriani. È stata, infatti, una sconfitta difficile da digerire per l'allenatore dell'Atalanta.

Il Napoli d'altronde è stato superiore in ogni zona del campo: come un pugile, ha saputo incassare i colpi per poi sferrare i suoi attacchi, mirati, precisi e, soprattutto, decisivi. Il terzo gol di Lukaku, in cui ha giganteggiato nell'area piccola, è stato il colpo definitivo, che ha provocato un esplosione di gioia nell'area tecnica azzurra e direttamente nel capoluogo campano, dov'è partita la festa.

Le reazioni social (e non solo) dei tifosi del Napoli — Con questa vittoria il Napoli si porta a 50 punti in classifica, allungando la distanza con l'Atalanta e tenendo i sei punti di distacco dall'Inter, con due partite in meno. I nerazzurri giocheranno questa sera contro l'Empoli, e avranno l'occasione di accorciare il divario. Saranno, poi, decisive le prossime giornate: la formazione di Antonio Conte affronterà la Juventus al Maradona, e poi arriverà la formazione di Inzaghi, con l'obiettivo di far crollare il Napoli dalla cima della classifica. È un tour the force, quindi, quello in cui è impegnato il Napoli, soprattutto considerando la ripresa della squadra di Motta, reduce da una convincente vittoria contro il Milan.

L'ottima prestazione del Napoli ha portato i tifosi a riversare la loro felicità sui social, anche alla luce della forte rivalità che lega le due squadre. "Abbiamo il centrocampo più forte d'Italia", hanno scritto alcuni. E questo commento, ci sentiamo di dire sembra essere suffragato da fatti, dato che sia Scott McTominay che Zambo Anguissa godono di uno stato di forma incredibile, comprovato da numeri sorprendenti: lo scozzese ha segnato 5 gol e confezionato 3 assist al momento in Serie A, mentre l'ex Fulham conta 4 reti e 4 assist. I numeri di Lobotka non rendono giustizia al suo immenso valore nella zona nevralgica del campo, ma il suo ruolo fondamentale nello scacchiere azzurro è tangibile anche soltanto guardandolo in azione.

Restando nella zona di centrocampo, altri tifosi hanno rimarcato una delle trattative più calde dell'estate, quella che doveva portare Brescianini al Napoli, ma che alla fine s'è accasato proprio alla corte di Gasperini: "(Marco) Hai fatto bene a scegliere Bergamo!".

La festa degli azzurri non è finita a Bergamo, anzi, è realmente scoppiata a Napoli. I tifosi partenopei, infatti, si sono dati appuntamento a Viale Umberto Maddalena, nei pressi dall'aeroporto, per accogliere gli uomini di Antonio Conte. Più di 5000 supporter azzurri erano presenti, nel cuore della notte, per esultare con i propri beniamini. Il tecnico salentino ha persino preso parola, con un megafono, urlando: "Forza Napoli". Insomma, nell'aria c'è di nuovo tanto entusiasmo, lo stesso che i tifosi hanno respirato appena due anni fa, quando in panchina c'era Luciano Spalletti.

L'unico appunto da fare alla squadra, si coglie dalla scaramanzia dei tifosi. Il calcio sexy dell'attuale CT dell'Italia manifestava così tanta superiorità che era impossibile non parlare di scudetto, anche in una città come Napoli. Stavolta, invece, i supporter non si stanno ancora sbilanciando a scrivere lettera per lettera questa parola, come il loro condottiero d'altronde. Ma queste prestazioni, questi risultati, avallano le sensazioni più intime dei partenopei: la squadra può arrivare fino in fondo. E nonostante non ci sia il dominio spallettiano, c'è una belva famelica in cima alla catena alimentare.

Le reazioni social dei tifosi dell'Atalanta — La partita disputata al Gewiss Stadium è stata una delle più belle dell'intera stagione di Serie A fino ad oggi, uno spot incredibile per il calcio italiano. E, alla luce della sconfitta, è proprio questo l'aspetto che hanno sottolineato su Instagram i tifosi nerazzurri, scrivendo: "Gran bella partita, ci rialzeremo", "Continuiamo così, ci toglieremo grosse soddisfazioni"; e ancora: "Pensiamo a vincere la prossima". Non mancano però alcuni che, come Gasperini, credono che portare a casa zero punti dopo questa prestazione sia ingiusto, dato che l'Atalanta avrebbe meritato quantomeno un pareggio.

L'Atalanta, adesso, dovrà ottenere quanti più punti possibili nelle prossime partite, gestendo al meglio le energie data la ripresa della Champions Leaugue, che vedrà la squadra di Gasperini impegnata contro lo Sturm Graz e, infine, all'ultimo atto del girone, il Barcellona. Insomma, i tifosi devono sperare che il Napoli schiacci il freno in uno dei prossimi big match contro Juventus, Roma, Lazio e Inter.

Non sono mancate aspre critiche nei confronti del tecnico torinese: "Nel momento migliore (Gasperini) ha sostituito i suoi tre migliori e da lì si percepisce come cambi la partita e il Napoli è stato bravo a capitalizzare l'episodio". C'è anche chi ha visto una squadra più stanca rispetto alle ultime esibizioni, il che può essere giustificato dai tantissimi impegni della squadra bergamasca. L'Atalanta è infatti in piena corsa per lo scudetto, nonostante la sconfitta, e gode di un'ottimo posizionamento in Champions League, che molto probabilmente le consentirà di proseguire. Inoltre, ci sono da giocare i quarti di finale di Coppa Italia, contro il Bologna, in programma il quattro febbraio.

Ciò porta felicità e consapevolezza - per quanto riguarda la forza della rosa - ma non manca chi sui social chiede qualche intervento sul mercato, per riuscire a ottenere i migliori risultati possibili in tutte le competizioni. Si legge, stavolta su Facebook: "Due mesi fa l'avremmo sicuramente vinta. Non avremmo mai preso tre gol da questo Napoli. La sfortuna e gli infortuni iniziano a farsi sentire, e vedere che la società non comprerà nessuno comporterà una perdita di posizioni in classifica". Il campionato, comunque, è ancora molto lungo, e dato che il girone di ritorno è appena iniziato siamo certi che ci saranno tante altre emozioni da raccontare.