Atalanta-Napoli: Lukaku decisivo, 2-3 il finale

Vittoria importantissima dei partenopei: Atalanta-Napoli finisce 2-3. A Bergamo, la squadra di Conte rimane concentrata e mantiene il primato, distanziando l'Inter che giocherà domani contro la Fiorentina. L'Atalanta è terza a 43 punti.

Michele Bellame Redattore 18 gennaio 2025 (modifica il 18 gennaio 2025 | 23:10)

Il calendario asimmetrico è una delle poche cose buone fatte dal calcio italiano negli ultimi dieci anni. Forse alla pari delle cinque sostituzioni. Il calendario asimmetrico tra andata e ritorno aveva messo di fronte Napoli ed Atalanta appena due mesi e mezzo fa: Napoli-Atalanta è finita 0-3, netto, senza attenuanti. L'Atalanta era irrefrenabile, mentre il Napoli, anche se le vittorie non mancavano, ancora doveva registrare uomini e movimenti.

Dopo due mesi e mezzo, di nuovo Atalanta e Napoli di fronte, stavolta al Gewiss Stadium. Atalanta-Napoli, è l'anticipo serale del 21 esimo turno di Serie A. L'Atalanta segue il Napoli capolista a quattro punti di distanza: Inter, seconda, spettatrice interessata.

Atalanta-Napoli, primo tempo: Politano e Mc Tom rispondono al gol di Retegui — Mateo Retegui è arrivato, da calciatore, in Italia, a marzo del 2023: Napoli stava per imbandierarsi di tricolore, ed ospitava la partita tra Italia ed Inghilterra, valida per le qualificazioni Euro 2024. La selezione di Mancini, vedeva per la prima volta il biondo oriundo tra i convocati. All'esordio al Maradona, Retegui non sbaglia: Napoli, Maradona, Argentina, Retegui rispettò il tridente sacro e segnò il primo gol in nazionale. Non ha sbagliato neanche nella partita d'andata, nello 0-3, e nel primo tempo di stasera: tiro forte ed imparabile, che si stampa alle spalle di Meret, per il vantaggio dell'Atalanta.

La reazione del Napoli arriva presto, e ad accendere la scintilla basta un esterno alto a sinistra che ha un 7 solo e non due: Neres brucia in velocità un distratto Djimsiti, ma al passaggio al centro, Lukaku è in ritardo. Neres, quello che ha un 7 solo, ci riprova qualche minuto dopo: dalla sinistra, verso il centro, serve Politano nella porzione alla destra di Carnesecchi dell'area di rigore dell'Atalanta, che sfodera un gran sinistro per il gol del pari. Ancora Neres, qualche minuto dopo: con un tacco vicino al fallo laterale qualche minuto dopo, fa tunnel all'avversario, serve Anguissa che entra in area, buon movimento di Lukaku verso il centro a portarsi Hien e Scalvini in marcatura, così a liberare McTominay vicino al dischetto del rigore che, col destro, non sbaglia, per il gol del vantaggio partenopeo.

Atalanta-Napoli, secondo tempo: dominio nerazzurro, ma Lukaku segna la rete decisiva — Il secondo tempo è un vero dominio da parte della squadra di Gasperini. L'Atalanta schiaccia il Napoli nella propria metà campo, che non riesce ad uscire. Dopo dieci minuti, pareggio giusto e meritato dei padroni di casa: Lookman sfila via a Di Lorenzo, entra in area, tiro col sinistro, deviazione lieve di Rrahmani, e Meret non può arrivarci. 2-2 il punteggio.

L'Atalanta cerca con insistenza il gol del vantaggio, ma nonostante il Napoli non riesca ad uscire dalla propria area di rigore, non rischia praticamente mai e Meret non è mai chiamato in causa. Gli ospiti provano ad uscire, ci prova Neres ad allungare la squadra, nel mentre inizia la girandola dei cambi e Gasperini chiama in causa le alternative: Zappacosta e Pasalic, poi De Keteleare e Zaniolo; Conte, invece, risponde con Spinazzola al posto di Neres.

Meret si impegna con una bella parata alla sua sinistra dopo un colpo di testa di De Keteleare. Al netto di questa potenza offensiva dei padroni di casa, però, è il Napoli a trovare il gol del vantaggio: ottimo lavoro a sinistra di Spinazzola, che trova Anguissa con un passaggio preciso, cross del camerunense, ottimo movimento di Lukaku che sposta Scalvini, colpo di testa del belga e palla in rete. Primo gol di testa subito dall'Atalanta, ottavo gol dell'attaccante del Napoli. La rete del 2-3 arriva al 78' minuto.

Dalla rete di Lukaku, il Napoli non rischia praticamente mai. Conte fa uscire Politano, colpito da crampi, e fa entrare Mazzocchi. Un minuto dopo, entra Simeone al posto di Lukaku. L'argentino, poco dopo il suo ingresso, guadagna un calcio di punizione per fallo di Hien, che viene ammonito.

Il Napoli mantiene altissima la concentrazione sull'Atalanta, che respinge i cross e le palle filtranti. Gasperini si dimena, ma ad essere ammonito è Conte. Il Gewiss tinto d'azzurro, frutto dei tanti napoletani accorsi, esplode per una vittoria eccezionale e meritata da parte degli azzurri. Il Napoli rimane in testa alla classifica, e sale a 50 punti. L'Inter sarà ospite a Firenze, ed è a 44 punti. L'Atalanta è a 43, e alle sue spalle c'è la Juventus che ha vinto contro il Milan.