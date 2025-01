“Giulietta è ‘na zoccola”: Napoli-Verona, storia di un odio mai sopito

Molte rivalità nascono per vicinanza geografica o per reciproca competitività sportiva. Quella fra Napoli e Verona, nasce per ignoranza. Stasera, al Maradona, Napoli-Verona, valida per la 20° giornata di Serie A.

Michele Bellame Redattore 12 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 19:16)

Stasera ci sarà Napoli-Verona, e sarà valida per la ventesima giornata di Serie A. Una volta, incontrando Umberto Bossi che ce l’aveva coi terroni, Luciano De Crescenzo gli disse: "Quanto è grande la differenza tra sudisti e nordisti: quando i tuoi antenati celtici ancora si dipingevano la faccia, i miei erano già froci". Le differenze resistono ancora: la Magna Grecia impera ancora, mentre a Pontida resistono ancora le bandiere bianco verdi. Anche se, adesso non si chiama più Lega Nord, certe brutte abitudini faticano ad assopirsi. Come quella dei cori razzisti, di cui Verona ed i suoi civili supporters, animano le partite quando il Napoli è ospite al Bentegodi. A più riprese, nell'arco di quasi cinquant'anni di pallone, ci sono stati episodi beceri che si sono purtroppo ripetuti nel corso dei campionati, qualsiasi sia la posizione in classifica, qualsiasi sia la categoria d'appartenenza.

"Benvenuti in Italia": quando il pallone sfocia nel razzismo Tutto cominciò con Dirceu, talento brasiliano che approdò al Napoli dopo un'annata col Verona: dagli spalti del civile Bentegodi, si leggeva: "Ora non sei più straniero, Napoli ti ha accolto nel continente nero". Era il campionato 1983/84. Il civile Bentegodi era terra di conquista negli anni settanta: i napoletani arrivavano di gran carriera. A cavallo degli anni ottanta, invece, i risultati erano altalenanti. Nell'84/85, il Verona diventò campione d'Italia, la prima in campionato era proprio contro il Napoli che prese Maradona, il quale ebbe modo di assaporare il razzismo della civile città scaligera: "Terremotati", "Benvenuti in Italia", furono solo alcuni degli striscioni con cui furono accolti i tanti tifosi napoletani, che dovettero sorbirsi anche i soliti cori riguardo l'eruzione del Vesuvio, e l'utilizzo del sapone e dell'acqua corrente. In quella partita, il Verona vinse 3-1.

Verona più di Juve ed Inter: Napoli vince due scudetti Nonostante la competizione per il tricolore non appartenesse ai gialloblu, la partita col Verona iniziava ad essere sentita, da quegli anni, come una sfida da alta classifica, alla pari di squadre ben più titolate e blasonate. Napoli viaggiava ad alta quota alla fine degli anni '80, mentre gli scaligeri, archiviato l'eccezionale campionato da campioni d'Italia, non si affacciarono più verso la vetta della Serie A. Nella trasferta del 10 settembre 1989, vinta 2-1 dal Napoli, molti tifosi partenopei invasero il prato del civile Bentegodi per festeggiare in faccia alla curva avversaria, che non la prese bene... Quello era l'anno del secondo scudetto, e di tifosi veronesi, al San Paolo, neanche l'ombra.

Anni altalenanti, ma rivalità sempre accesa Non sempre Napoli e Verona si sono affrontate durante le stagioni calcistiche, visto che o l'una o l'altra compagine, conobbero l'amaro sapore della retrocessione. Per i napoletani, arrivò nella stagione 97/98, mentre il Verona retrocesse nella stagione 91/92, tornò per un solo anno nel 96/97, per poi retrocedere nuovamente e salire in A nel 98/99.

Napoli e Verona tornarono ad affrontarsi nel 2000/01, in serie A: sulla panchina dei partenopei, in quella stagione travagliata, al cui termine ci fu l'ultima retrocessione, sedeva Emiliano Mondonico. Il 14 gennaio 2001, il Napoli è in vantaggio a un quarto d’ora dalla fine grazie a un capolavoro di Bellucci da 25 metri, ma poi tutto crolla e il Verona rimonta, chiudendo il match sul 2-1. I gialloblù, travolti dall'emozione, intonano a squarciagola "Oj vita oj vita mia", un coro che risuona forte tra i ventimila tifosi, mentre per i cinquemila napoletani presenti sugli spalti è come un incubo che rimbomba nelle loro teste.