Calciomercato invernale, le date per la stagione 2024/25 in Serie A: i dettagli

Novità importanti in ottica calciomercato; cambiano le date per la stagione 2024/25: ecco le ufficialità per l'inizio e la fine del periodo dedicato alle trattative.

La Serie A e le varie competizioni europee procedono a ritmi serrati, visti i calendari ormai ricchi di appuntamenti per le diverse società. Negli ultimi minuti è poi anche arrivata una notizia importante che riguarda nello specifico il mercato invernale: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle nuove date di apertura e chiusura del lasso temporale sfruttato per ottenere i trasferimenti richiesti.

Alcune squadre più di altre proveranno a sfruttare al massimo questo lasso temporale per provare a rinforzarsi dopo i tanti infortuni, muscolari e non, arrivati dall'inizio della stagione. In questo discorso rientra specialmente la Juventus che dovrà comprare rinforzi in difesa e muoversi per provare a trovare un vice-Vlahovic che dia modo di rifiatare un po' all'attaccante serbo.