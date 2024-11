André Silva ha parlato verso Inter-Lipsia: le dichiarazioni dell'attaccante ex Milan sul possibile ritorno in Serie A.

È il giorno di Inter-Lipsia. Questa sera, a San Siro, i nerazzurri ospiteranno la squadra tedesca in Champions League con l'obiettivo di consolidare ulteriormente un posto tra le prime otto. Torna a Milano anche André Silva, l'attaccante portoghese ex Milan che sta faticando anche al Lipsia.

Andrè Silva: "La porta per l'Italia per me è sempre aperta" — Rimpianto Italia e Serie A per il centravanti: "Uno dei miei grandi rimpianti è non aver lasciato un segno in Italia. È una delle cose che mi lascia a disagio con me stesso. La porta per l'Italia per me è sempre aperta, ma mi concentro su quello che posso controllare".

Andrè Silva apre le porte ad un possibile ritorno e parla così verso la sessione di mercato invernale in programma a gennaio: "Quando non giochi molto, è normale che ti metti a pensare questo. Io voglio più di tutto competere e vincere, se non qui dovrà essere dove posso farlo".

André Silva ricorda il Milan: le dichiarazioni dell'attaccante del Lipsia — "L'inizio è stato un po' uno shock, Milano ad agosto era vuota: volevo comprare un divano ed era tutto chiuso. Era il primo anno fuori casa e il club era in un periodo di instabilità. Non ho giocato tanto come ero abituato. - ha concluso André Silva - Dopo aver imparato la lingua, ho sentito un legame molto più forte. Con la mia fidanzata vado in vacanza in Italia da 4-5 anni e ora, per la luna di miele, vogliamo prendere un treno e andare in Toscana". Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: nostalgia d'Italia per André Silva.