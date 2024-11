Calciomercato, richiesta della Serie A alla FIGC per un’apertura dall’1 al 10 giugno

Serie A-calciomercato, fatta una richiesta alla Figc per una finestra anticipata dall'1 al 10 giugno per il Mondiale per Club.

Gennaro Dimonte 21 novembre - 16:28

La Serie A vuole tutelarsi in vista del Mondiale per Club. Le società della massima serie italiana, soprattutto quelle impegnate nella competizione, avrebbero fatto richiesta alla FIGC di aprire una piccola finestra di mercato. Si tratterebbero di 10 giorni, dall'1 al 10 giugno, che consentirebbero a Inter e Juventus ma non solo di poter tesserare un calciatore prima dell'1 luglio. Pec già inviata e attesa per la risposta della Lega che dovrebbe essere positiva. I contratti al 30 giugno andranno in proroga così come accaduto durante il Covid.

La richiesta delle società di Serie A alla FIGC — Calciomercato dall'1 al 10 giugno per permettere alle squadre, soprattutto quelle impegnate al Mondiale per Club, di sistemare le proprie rose. E' questa la richiesta che la Serie A ha già mandato alla FIGC in merito a un'apertura anticipata del mercato prima dell'1 luglio. Questo per dare la possibilità a club come Inter e Juventus di poter giocare la prima partita ufficiale il 15 giugno con ulteriori acquisti.

Toccherà alla Federazione ora accettare la proposta che è arrivata nella giornata del 21 novembre. Nel caso dovesse arrivare un 'sì', i giocatori acquistati in quella finestra potranno scendere subito in campo. Da risolvere la grana dei contratti in scadenza al 30 giugno 2025: potrebbe essere concessa una proroga come successo ai tempi del Covid.