La Juventus torna a vincere e arriva anche il commento di Marchisio: le reazioni social di Juventus-Milan

Lorenzo Maria Napolitano 19 gennaio 2025 (modifica il 19 gennaio 2025 | 00:43)

La Juventus trova una vittoria pesante, che sa di futuro. Per i bianconeri questo è il primo successo del 2025, che può proiettare la formazione di Motta verso una seconda metà di stagione da veri protagonisti. D'altronde, dovessero arrivare altre vittorie, l'imbattibilità non è un mero risultato di cui pavoneggiarsi, ma una certezza su cui affidarsi. Contro la squadra di Conceiçao la Juventus è stata coraggiosa, grintosa - probabilmente più del solito, dato che è riuscita a strappare una pesantissima vittoria dopo tre pareggi di fila.

A sbloccare il risultato ci ha pensato Mbangula, che ha confermato il suo buon momento di forma. E nel giro di pochi minuti è arrivata anche la rete del figlio d'arte Weah, con il suo quinto centro stagionale in Serie A. Il Milan, dal canto suo, incassa senza trovare il modo di reagire. Timidi segnali arrivano soltanto dopo una punizione potente, ma imprecisa, di Theo Hernández, e infine con una percussione di Terracciano fermata da Cambiaso.

Le reazioni social dei tifosi della Juventus — I tifosi della Juventus hanno riassaporato i tre punti dopo diverse partite, e sui social si sono scatenati. Su Instagram si parla tanto di miglior prestazione dell'anno, almeno per quanto riguarda il campionato italiano, dato che in Champions League - ricordiamo - la formazione di Motta ha spesso inscenato partite di ottimo livello. Gli applausi i supporter bianconeri li hanno indirizzati prevalentemente alla squadra, riuscita a non sciogliersi come neve al sole nei minuti finale e mantenendo la concentrazione per tutti i novanta minuti.

Beniamino dei tifosi per una notte è stato Samuel Mbangula, premiato come miglior calciatore della partita. Il calciatore belga, al termine del match, ha anche salutato i tifosi ammettendo di essere felice della vittoria e del riconoscimento, concludendo con: "Forza Juve!". I tifosi hanno inondato di affetto l'autore della prima rete della partita, scrivendo: "Sei grande", "Sei un fenomeno", "Ti amiamo"; e partono anche dei paragoni con i suoi connazionali, tra cui Jeremy Doku, attaccante del Manchester City.

Diverse parole sono state spese anche per incoronare la prestazione di Manuel Locatelli, rinato sotto la guida di Thiago Motta. Il centrocampista italiano, lo scorso anno, è stato uno dei più criticati, ma quest'anno il trend è ben diverso. La sua partita è stata commentata anche da Claudio Marchisio, su Instagram, che ha scritto: "Te lo meriti. Continua e continuate così. Forza ragazzi!". Si legge anche: "Quest'anno sei una pedina fondamentale nel centrocampo". Ed effettivamente tra un Koopmeiners impreciso ed un Douglas Luiz non in splendida forma, è l'ex Sassuolo a prendere le chiavi del centrocampo juventino, gestendo il ritmo come fosse un Dj.

Le reazioni social dei tifosi del Milan — Contrapposta alla gioia bianconera, la notte insonne dei tifosi del Milan, scivolati in ottava posizione. Le critiche arrivano per tutti: sia calciatori che società. Ciò che preoccupa i tifosi rossoneri è soprattutto l'immobilismo sul mercato, date le diverse lacune che continuano ad essere sottolineate in rosa. Continua, inoltre, la feroce protesta contro Gerry Cardinale, colpito da una pioggia incessante di critiche ormai da diversi mesi.

L'entusiasmo generato a inizio anno dalla vittoria della Supercoppa sembra essere svanito: da quel giorno, infatti, in Serie A sono arrivati quattro punti in tre partite, maturati da una sconfitta, un pareggio e una vittoria strappata contro il Como per 1-2. Risultati, secondo i tifosi di Facebook, che non sono altro se non il frutto di: "Scelte sbagliate della banda Cardinale". "La squadra - si legge - è costruita male, nemmeno Guardiola potrebbe cambiare le cose".

In ottica mercato, negli ultimi giorni si fa sempre più vicina l'ipotesi Kyle Walker in prestito oneroso, ma ciò porterebbe - probabilmente - alla cessione di Tomori, su cui è interessata la Juventus. Nonostante l'ennesima cessione ad una diretta rivale sia sempre un'arma a doppio taglio, i tifosi sembrano convinti di questo trasferimento. Il difensore inglese, infatti, è uno dei più criticati da parte dei supporter rossoneri.

Nonostante abbia giocato poco più di dieci minuti, Jović ha ricevuto commenti sicuramente più positivi rispetto a quelli dell'ex Roma Abraham: "Giochiamo senza centravanti da settembre, soltanto con l'ingresso del serbo si è iniziato a tenere palla". Neanche Conceiçao si salva: "Questa partita Fonseca non la perdeva così male: le colpe di questa disfatta sono di tutti, allenatore incluso".

Anche i protagonisti della vittoria del Sinigaglia non hanno convinto quest'oggi. Un commento in particolare, da Instagram, racchiude a pieno il momento del Milan, che naviga a vista in un mare agitatissimo: "Diciamo di avere il portiere più forte del mondo, il miglior terzino e la migliore ala sinistra, ma le colpe vengono addossate sempre sugli stessi, per nascondere la polvere sotto al tappeto".