Bruno Fernandes non ha dubbi: “Cristiano Ronaldo sarà al Mondiale 2026”

Bruno Fernandes garantisce la presenza di Cr7 anche al prossimo Mondiale. L'annuncio del connazionale portoghese

Enrico Pecci Redattore 16 gennaio - 23:32

Bruno Fernandes è certo: Cristiano Ronaldo parteciperà al prossimo Mondiale 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, quando l'attaccante portoghese avrà 41 anni. Il fantasista del Manchester United, a Tnt Sports, ha annunciato: "Non solo ci credo, sono quasi certo che ci sarà. Sarebbe bellissimo se Ronaldo, partecipando alla Coppa del Mondo, realizzasse il sogno di vincere il Mondiale con la Seleção. Non solo per lui, ma anche per noi portoghesi che desideriamo tanto offrire questo al nostro paese".

Portogallo, Bruno Fernandes: "Vogliamo il Mondiale con Cr7!" — "Come riferimento assoluto del nostro calcio, la Seleção sarebbe probabilmente il modo migliore per lui di concludere. - ha proseguito Bruno Fernandes - Anche se dovesse vincere la Coppa del Mondo, non so se vorrebbe smettere o continuare, perché ha sempre questa voglia di migliorarsi. Si vede con Cristiano, che ogni anno vuole fare di più, vuole migliorarsi e per quelli che ancora ne dubitano, può sempre fare di più".

Tutto il Portogallo sogna il Mondiale 2026: "Per noi, l'importante è qualificarsi per il Mondiale e farlo nel miglior modo possibile per poi trionfare. È il sogno di tutti noi e so che per tutti i fan di Cristiano Ronaldo, così come per il nostro paese, sarebbe qualcosa di enorme per concludere il suo percorso con la Seleção, avendo i due trofei più importanti. Il Portogallo non ha mai vinto un Mondiale, così come non aveva mai vinto gli Europei, e lo ha fatto con lui. Ora, vincere il Mondiale non sarebbe solo una o due giornate di festa, ma una settimana intera di celebrazioni in Portogallo". Nel frattempo continuano ad arrivare sempre più indizi sulla presenza dell'ex Real Madrid e Juventus ai prossimi campionati Mondiali.

Cristiano Ronaldo, obiettivo Mondiale: tutti gli indizi — Il prossimo 5 febbraio il cinque volte Pallone d'Oro compirà 40 anni. Di ritiro, però, ancora non se ne parla. Secondo la stampa saudita, infatti, Ronaldo e l'Al-Nassr sarebbero vicini al rinnovo del contratto fino a giugno 2026. L’intesa potrebbe essere ufficializzata già nei prossimi giorni, con un accordo che si aggirerà su cifre complessive di circa 200 milioni di euro. L’obiettivo di Cr7 è quello di presentarsi al meglio per il Mondiale 2026, che si disputerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, come confermato dallo stesso Bruno Fernandes.

Per il portoghese sarebbe la sesta partecipazione ad un Mondiale, un traguardo mai raggiunto da nessun altro giocatore nella storia del calcio. L'ultimo indizio arriva dalle sue recenti parole su Nazionale e ritiro: "In questo momento io voglio continuare ad aiutare la mia Nazionale. Provo un orgoglio immenso nel rappresentare il Portogallo e i suoi colori, per me è un sogno. Per questo quando lascerò la nazionale non lo comunicherò in anticipo, prima non lo dirò a nessuno. Sarò una decisione molto spontanea da parte mia, ma anche sulla quale avrò riflettuto a lungo".

"Ancora non so quando mi ritirerò, penso che succederà fra due o tre anni, però molto probabilmente accadrà qui nell'Al Nassr, dove sono felice. E mi sono adattato molto bene anche al paese". La leggendaria carriera di Cr7 potrebbe chiudersi proprio al prossimo Mondiale.

Visualizza questo post su Instagram