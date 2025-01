Rodri replica a Cristiano Ronaldo sulla vittoria del Pallone d'Oro: le dichiarazioni del centrocampista del Manchester City

2 gennaio

Rodri risponde aCristiano Ronaldo. In una lunga intervista rilasciata ad As, il Pallone d'Oro ha commentato anche le dichiarazioni di Cr7 rilasciate negli scorsi giorni a margine del Globe Soccer Awards: "Vinicius avrebbe meritato il Pallone d'Oro. A mio avviso, la decisione non è stata del tutto equa. Anche Rodri lo avrebbe meritato, ma credo che quest'anno il riconoscimento dovesse andare a Vinicius, soprattutto per il gol decisivo segnato nella finale di Champions League. Questo è uno dei motivi per cui apprezzo particolarmente i Globe Soccer Awards: assegnano i premi in modo più equilibrato". La replica dello spagnolo non si è fatta attendere.

Rodri replica a Cr7: "Quando i giornalisti votavano per lui era d'accordo" — Il Manchester City ha risposto così all'ex Juventus: "Mi ha sorpreso a dire il vero, perché lui, più di chiunque altro, sa come funziona questo premio e soprattutto come viene scelto il vincitore. Quest’anno i giornalisti che votano hanno ritenuto che dovessi vincerlo. Probabilmente, sono gli stessi giornalisti che in qualche momento hanno votato per lui. Immagino che allora fosse d’accordo".

Un premio speciale che ha cambiato la vita di Rodri, come ammesso dal centrocampista: "Ora, con il senno di poi… Sì, ha cambiato la mia vita. Ne parlavo con chi mi sta vicino. Forse non me ne rendevo conto quando l'ho vinto, ma ha cambiato la mia vita. La portata di uscire per strada non è più la stessa. Molte cose che prima potevo fare, ora, ovviamente, non le posso più fare. Ma va bene, è per una buona causa, è per quel riconoscimento che ho ricevuto e che è stato così importante per me e per la mia famiglia. È un momento indimenticabile".

Il Nazionale spagnolo si è poi soffermato sul momento della squadra di Pep Guardiola: "Dico sempre che quando ci sono assenze in determinate posizioni, la squadra ne risente. Lo abbiamo vissuto anche negli anni passati con De Bruyne o con altri giocatori che sono stati a lungo assenti. È un momento in cui la squadra deve restare unita. So che stiamo attraversando un periodo difficile, un periodo dove forse fatichiamo ad assimilare e in cui non ci sentiamo bene, ma alla fine questo fa parte dello sport. Bisogna rialzarsi".

Rodri scuote il Manchester City e promette: "Tornerò prima di fine stagione" — "La cosa positiva è che c'è margine per il resto della stagione. - ha proseguito Rodri sulla crisi dei Citizens - Le cose possono cambiare molto. Il calcio cambia. Non credo che alla fine questo momento sarà particolarmente significativo, né per il bene né per il male. Si attraversano diverse fasi durante l'anno. Le stagioni ora sono più lunghe e la maturità e la tranquillità sono importanti. Evidentemente, non bisogna rilassarsi né credere che tutto cambierà da un giorno all'altro. Questo non succede nel calcio. Deve migliorare gradualmente. Siamo in una situazione che definirei un po' limite. Bisogna cercare di vincere, ma senza panico".

Infine, sul suo recupero dopo la rottura del legamento crociato: "Mi conosco, sono una persona che recupera bene, con una mentalità positiva. Hanno detto che la mente è molto importante nel recupero. Lo dico, sta andando tutto molto bene. Certo che voglio tornare a giocare questa stagione. Il Mondiale per Club? Non voglio confermare nulla, ma la mia idea è cercare di tornare un po' prima di quello. È nella mia testa. Con la Nations League sono i due grandi tornei che ho in mente per quest’anno". Il Pallone d'Oro scalpita.

