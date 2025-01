Rashford-Milan, Amorim netto: "Scelgo solo i più adatti". Ecco le parole di Amorim, manager del Manchester United

Ruben Amorim, manager del Manchester United, in conferenza stampa ha parlato della possibilità di schierare Marcus Rashford, attaccante inglese finito nei radar del Milan di Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United, Amorim risponde alla domanda su Rashford — Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Southampton, commentando così su Marcus Rashford, obiettivo di mercato del Milan: "Il mio unico obiettivo è vincere domani. Domani sceglierò i giocatori che ritengo più adatti per vincere. La mia concentrazione è tutta lì". Non è solo il Milan a voler Rashford. Secondo quanto riportato dai media d'oltremanica, il Borussia Dortmund starebbe facendo sul serio per l'esterno d'attacco del Manchester United e avrebbe incontrato segretamente i suoi agenti la scorsa settimana. Il direttore sportivo Sebastian Kehl cerca quindi di superare la concorrenza dei rossoneri, che non smettono di corteggiarlo.

Dwaine Maynard, il suo agente, è atteso entro giovedì per presentare alla dirigenza dei Red Devils tre opzioni: Barcellona, Borussia Dortmund e Milan. Tutte queste proposte riguardano trasferimenti temporanei, forse con un'opzione di acquisto. Nessuno al momento pensa a un trasferimento definitivo. Insieme al Manchester United, Rashford sceglierà la soluzione migliore, e un trasferimento in Italia è una possibilità. In questa stagione, l'attaccante inglese non è riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi con le prestazioni e sembra essere arrivato ad un punto di rottura con l'ambiente Red Devils, nonostante sia un prodotto del settore giovanile della squadra oggi allenata da Ruben Amorim.