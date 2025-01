Arsenal-Manchester United 3-5, Ruben Amorim: “Bayindir il nostro eroe. Abbiamo dato tutto”

Il Manchester United ha staccato il pass per il quarto turno della Emirates FA Cup per l'undicesima stagione consecutiva, superando l'Arsenal in un derby al cardiopalma conclusosi ai rigori. Dopo 120 minuti di intensa battaglia, il risultato era ancora fermo sull'1-1 grazie alle reti di Bruno Fernandes e Gabriel. Decisivi i rigori, in cui i Reds hanno trionfato 3-5 nonostante l'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Diogo Dalot al 61° minuto.