Arsenal-Manchester United, I Red Devils vincono ai rigori grazie a un super Bayindir!

Bayindir indossa il mantello e diventa l'eroe della serata di Fa Cup.

Lorenzo Maria Napolitano 12 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 19:11)

Arsenal e Manchester United oggi si giocano l'accesso al quarto turno di Fa Cup. I londinesi sono reduci da un ottimo momento di forma, in cui hanno anellato parecchi risultati utili, tra vittorie e pareggi. Stesso discorso non si può sostenere per la squadra di Amorim, che alberga nelle zone basse della classifica. I Red Devils, però, pare stiano dando timidi cenni di rinascita ed il pareggio contro il Liverpool è un forte argomento in tal senso.

La cronaca del match — Il match promette emozioni che non tardano ad arrivare. Al 18' minuto per i Gunners segna Gabriel Martinelli, ma il guardalinee ha il braccio alzato per fuorigioco. Il brasiliano, particolarmente ispirato, continua a impensierire la difesa dei Red Devils, approfittando della sua grande velocità. La risposta degli ospiti arriva con Alejandro Garnacho, presente in campo nonostante i recenti rumors di mercato, che lo accostano al Napoli di Antonio Conte. Prima della fine della ripresa, l'ex Manchester City Gabriel Jesus è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, e al suo posto entra l'inglese Raheem Sterling. Il primo tempo, comunque, si conclude a reti bianche.

Nel secondo tempo, però, segna subito il Manchester United grazie al gol di Bruno Fernandes, sull'assist dell'argentino Garnacho. La formazione di Amorim, però, resta in 10 per via dell'espulsione di Diogo Dalot. Dell'inferiorità numerica ne approfittano subito i Gunners, che segnano grazie al gol di Gabriel al 63'. La formazione di Arteta ha anche la possibilità di ribaltare il risultato grazie ad un calcio di rigore, ma Odegaard s'è fatto ipnotizzare da Altay Bayindir. L'estremo difensore turco dopo pochi minuti si rende ancora una volta protagonista su un colpo di testa di Declan Rice, esibendosi in un gesto atletico sensazionale.

Non è l'ultimo intervento di Bayindir, dato che anche al 94' salva ancora una volta il Manchester United, di nuovo su un tiro di Rice. Dopo otto minuti di recupero, l'arbitro Madley fischia la fine della partita e si va ai tempi supplementari. I tempi supplementari si giocano tra stanchezza, paura di perdere e poche azioni, di conseguenza la partita si decide ai calci di rigore. Ai penalty, è ancora decisivo Bayindir, che para il rigore di Kai Havertz, errore che costa la qualificazione dell'Arsenal. La rete decisiva, per lo United, la realizza l'ex Bologna Joshua Zirkzee: la formazione di Amorim batte l'Arsenal ai rigori 3-5!