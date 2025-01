La rivalità fra Arsenal e United ha catturato l'attenzione con sfide spettacolari e momenti iconici, è una delle più intense nel calcio

Giorgio Trobbiani 11 gennaio 2025 (modifica il 11 gennaio 2025 | 14:43)

La rivalità fra Arsenal e Manchester United, che tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000 ha catturato l'attenzione mondiale con tensioni, risse, sfide spettacolari e momenti iconici, è una delle più intense nel calcio.

Arsenal contro Manchester United: una rivalità viscerale — Arsenal e Manchester United sono due giganti del calcio inglese, con una storia che risale a oltre un secolo fa, avendo incrociato le lame per ben 239 volte, un numero impressionante. Il primo incontro risale al 13 ottobre 1894, quando il Newton Heath, antenato dei Red Devils, sconfisse il Woolwich Arsenal per 3-2 in una gara che ha fatto la storia e segnato una traccia indelebile per quelle che poi saranno le battaglie future fra le due compagini. Le sfide si sono poi estese oltre il campionato, con la prima in FA Cup il 10 marzo 1906, dove fu l'Arsenal a prevalere con lo stesso punteggio, 3-2. Da Highbury a Old Trafford, nel corso della seconda metà del secolo scorso, le partite sono diventate sempre più avvincenti e cariche di tensione per il titolo in palio, culminando negli anni '90 con le squadre guidate da Arsène Wenger per l'Arsenal e Sir Alex Ferguson per i Red Devils. Ad esempio, nel 1999, anno del treble del Manchester United, l'Arsenal fu sconfitto solo nel replay di FA Cup, mentre in Premier League, al match casalingo, trionfò per 3-0 con gol di Overmars, Wreh e Anelka.

Arsenal-Manchester United, come non menzionare la 'battaglia di Old Trafford' — La famosa "Battaglia di Old Trafford" del 21 settembre 2003 è un altro capitolo memorabile. Quell'anno, l'Arsenal avrebbe vinto la Premier League senza sconfitte, ma fu quasi sconfitto quando, a 15 minuti dalla fine, Ruud Van Nistelrooy provocò l'espulsione di Patrick Vieira. L'episodio scatenò la rabbia dei Gunners, che inseguirono Van Nistelrooy fino a quando non gli fu concesso un rigore.

Manchester United classics 📀

📺 Watch six of our best home wins against the Red Devils 👇

Il tiro dall'11 metri di Van Nistelrooy colpì la traversa, terminando la partita in un emblematico 0-0, con Roy Keane che difendeva strenuamente il compagno, segnando così un capitolo indelebile nella storia della rivalità. Nella stagione 2008/2009, la rivalità raggiunse un picco con la semifinale di Champions League, dove il Manchester United, trascinato dal canto del cigno di Cristiano Ronaldo, superò l'Arsenal in un doppio confronto. Ronaldo, dopo aver perso la finale contro il Barcellona, si trasferì al Real Madrid.

Arsenal-Manchester United, gli incontri più recenti — Nell'ultima stagione, le due squadre si sono incontrate solo in Premier League. Nel match di andata a Londra nord, l'Arsenal vinse 3-1 con gol di Odegaard, Rice e Gabriel Jesus. Nell'ultimo scontro a Old Trafford, fu ancora l'Arsenal a prevalere, grazie a una rete di Trossard. Le statistiche vedono 240 partite con 88 vittorie dell'Arsenal, 99 del Manchester United e 53 pareggi; i gol segnano 342 per l'Arsenal e 361 per i Red Devils, ora guidati da Ruben Amorim.

Domani, entrambe le squadre sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa infinita saga. Ricordiamo che l'ultima volta, poco più di un mese fa, sempre all'Emirates, è stato proprio l'Arsenal a trionfare con una sfida dominata in lungo e in largo e decisa sui calci d'angolo: una vittoria per 2-0 pesante e che alimenta la fame di rivalsa del Manchester United.