Josh Dasilva, il doppio ex del Brentford scartato dall’Arsenal

Gennaro Dimonte 31 dicembre 2025 (modifica il 1 gennaio 2025 | 13:33)

Brentford-Arsenal sarà il derby londinese che aprirà il 2025 in Premier League. Il centrocampista delle "api", Josh Dasilva è l'unico doppio ex di questo incontro con una storia unica nel suo genere. Uno dei giocatori più rappresentativi della storica promozione del 2021 non avrà la possibilità di mettersi in mostra contro il club che l'ha cresciuto calcisticamente ma non gli ha dato praticamente mai possibilità di giocarsi un posto nella rosa della prima squadra. Un infortunio al legamento crociato nella scorsa stagione blocca ancora l'inglese con passaporto angolano ma sarà sugli spalti per tifare per i propri compagni in questo match speciale.

Dasilva, dall'esordio in maglia Arsenal a 19 anni alle 150 presenze con il Brentford — Per Josh Dasilva questo derby ha un sapore diverso rispetto agli altri giocatori che scenderanno in campo. Il centrocampista classe 1998 del Brentford ha praticamente mosso i primi calci a un pallone con l'Arsenal nel lontano 2006, a soli 8 anni. Una lunga trafila che l'ha portato a esordire nel 2017 contro il Doncaster in Fa Cup tra lo stupore dei tifosi che hanno potuto ammirare le sue doti in fase offensiva e nel puntare l'uomo. Il suo sogno di giocare con i Gunners però termina nel 2018, quando la società decide di non rinnovargli il contratto per mancanza di spazio in rosa.

Il Brentford l'unico club a credere in questo giovane 21enne con un futuro ancora da scrivere. Da qui inizia una storia che va avanti da sette stagioni: ben 157 presenze, 22 gol e 12 assist per il ragazzo con questa maglia con la doppia cifra raggiunta in Championship nel 2020. Un grave infortunio al ginocchio destro ha purtroppo segnato l'ultimo periodo del giocatore, fermo da febbraio 2024. Con la sua leadership dentro e fuori dal campo saprà trasmettere quel valore di rivalsa ai propri compagni che l'ha sempre accompagnato per dimostrare all'Arsenal che si sbagliava.