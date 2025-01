Brentford-Arsenal, dove vedere la Premier League in diretta tv: info partita, probabili formazioni del derby dell'Emirates Stadium

Vincenzo Bellino Redattore 31 dicembre 2025 (modifica il 1 gennaio 2025 | 09:37)

Mikel Arteta in conferenza stampa è stato abbastanza chiaro: "Quella col Brentford è una sfida dura, sono impressionato dal loro rendimento". Tuttavia il derby londinese del Gtech Community Stadium sarà uno snodo cruciale per la stagione dell'Arsenal che cercherà di ridurre le distanze in classifica dal Liverpool, ma soprattutto di iniziare il 2025 nel migliore dei modi. Un desiderio che insegue anche la squadra di Thomas Frank, reduce da due sconfitte di fila e dal pareggio a reti inviolate col Brighton. L'ultimo successo risale allo scorso 15 dicembre in casa del Southampton (0-5).

Brentford-Arsenal, probabili formazioni — L'allenatore del Brentford Thomas Frank schiera nuovamente Flekken tra i pali dal 1'. A centrocampo si affida alla coppia Janelt-Norgaard, mentre in attacco è confermato Wissa, supportato da Mbeumo, Damsgaard e Schade. L'Arsenal di Arteta, orfano di Saka, assente per infortunio, potrebbe lasciare fuori inizialmente Gabriel Jesus e optare per Thomas Partey a centrocampo. In avanti Havertz potrebbe agire da punta di riferimento, supportato da Martinelli e Trossard che dovrebbero completare il tridente offensivo dei Gunners.

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Roerslev, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Janelt, Norgaard; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa. Allenatore: Thomas Frank.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta.

Brentford-Arsenal, dove vedere la Premier League in diretta tv — BRENTFORD ARSENAL DIRETTA PREMIER LEAGUE - Il match tra Brentford e Arsenal, valido per la 19ª giornata di Premier League, si giocherà mercoledì 1 gennaio 2025 alle ore 18:30. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con diretta disponibile sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite l'app Sky Go, utilizzabile gratuitamente su dispositivi mobili. In alternativa, è possibile accedere alla diretta su NOW, la piattaforma online disponibile su smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV, previa richiesta di un abbonamento.