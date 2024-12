Chelsea-Brentford 2-1, Thomas Frank: “Siamo stati sfortunati a non ottenere un punto”

Il tecnico del Brentford nel post partita contro il Chelsea: "Soddisfatto dello spirito, ma sfortunati nel risultato"

Nancy Gonzalez Ruiz 16 dicembre 2024 (modifica il 16 dicembre 2024 | 01:11)

Nonostante la sconfitta per 2-1 contro il Chelsea, Thomas Frank, tecnico del Brentford, ha elogiato l’impegno della sua squadra e il modo in cui ha saputo competere contro un avversario di alto livello come i Blues. Durante la conferenza stampa post-partita, Frank ha condiviso il suo punto di vista sulla prestazione dei suoi giocatori, sottolineando sia gli aspetti positivi sia quelli su cui lavorare maggiormente.

Primo tempo solido, ma migliorabile nel possesso Frank ha iniziato la sua analisi commentando la prima metà di gara: “Nella prima metà c'è stata molta buona difesa contro una squadra molto forte; avrei voluto che mantenessimo un po' più il pallone e che rimanessimo un po' più alti nel pressing in alcuni momenti”. Pur riconoscendo il valore dell’organizzazione difensiva, l’allenatore ha evidenziato il bisogno di essere più incisivi in fase di possesso e di aumentare l’aggressività nel pressing.

Crescita nella ripresa: le occasioni sprecate Passando al secondo tempo, Frank si è detto soddisfatto del miglioramento generale: “Nella seconda metà, sono stato molto soddisfatto. Penso che siamo riusciti a salire di più, siamo stati ancora migliori con il pallone e siamo usciti da alcune situazioni difficili, abbiamo anche avuto un po' più di struttura”. L’allenatore danese ha sottolineato come il Brentford abbia saputo alzare il baricentro e costruire gioco, arrivando a sfiorare il pareggio. Non è mancata, però, una punta di rammarico: “Penso che siamo stati sfortunati a non ottenere un punto. Abbiamo mancato una grande occasione con Fábio, Norgaard ha avuto una grande opportunità, era così vicino a metterla in rete”.

Prestazione di carattere contro un avversario forte Frank ha concluso esprimendo il suo apprezzamento per l’atteggiamento della squadra: “Il modo in cui abbiamo lottato contro una squadra molto forte è stato molto impressionante". Nonostante il risultato, l’allenatore ha ribadito l’importanza di mantenere alto lo spirito e ha sottolineato come il Brentford possa trarre spunti positivi da una prestazione combattuta contro un avversario di altissimo livello.