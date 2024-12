Il Brentford, in collaborazione con la piattaforma Trainline, ha deciso di garantire uno sconto del 20% a tutti quei tifosi che decideranno di viaggiare in trasferta in treno per seguire le partite delle Bees

Sergio Pace Redattore 17 dicembre 2024 (modifica il 17 dicembre 2024 | 14:21)

Un club sempre al sostegno dei tifosi. Il Brentford, che anche in questa stagione sta regalando grosse soddisfazioni al proprio pubblico (le Bees stazionano all'undicesimo posto in Premier League con 23 punti), ha pensato bene di intraprendere una collaborazione con il portale Trainlineper una lodevole iniziativa.

La piattaforma è leader in Europa per i biglietti di treno e pullman. Cosa avrà mai escogitato allora il Brentford? Il club inglese, nel tentativo di incoraggiare i propri sostenitori a seguire la squadra in trasferta con altri mezzi che non siano le proprie auto, ha abbracciato una bella iniziativa. Ha garantito uno sconto del 20% a tutti quei tifosi che decideranno di viaggiare in trasferta in treno da qui al termine della stagione.

Brentford, sconto sul viaggio in treno in trasferta — Insomma, un gesto importante quello messo in atto dal Brentford, che così facendo ha voluto promuovere un tipo di viaggio più ecosostenibile. Si tratta anche di un'iniziativa senza precedenti, che permetterà ai tifosi che seguiranno la squadra in trasferta - escluse chiaramente le trasferte londinesi - di risparmiare non poco visti gli elevati costi dei treni nel Regno Unito.

Il risparmio a tifoso è stimato in circa 250 sterline. Il Brentford ha sostenuto questa campagna ecosostenibile "Sono arrivato in treno" assieme al Brighton & Hove Albion con la piattaforma Trainline. La stessa responsabile del progetto sostenibile della campagna di Trainline, Natalie Marques, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Stiamo lavorando per rendere il treno la scelta preferita per viaggi sostenibili. Molte persone decidono di viaggiare in auto e trascurano l'importanza di un mezzo come il treno, ma un solo viaggio di 200 miglia potrebbe ridurre drasticamente la propria emissione di carbonio. E tutto questo è incredibilmente semplice!".

Il viaggio in treno riduce in maniera significativa le emissioni di carbonio. Un passeggero che viaggia in treno produce il 67% in meno di CO2 rispetto ai viaggi in auto. I tifosi di Brentford potranno usufruire del diritto allo sconto del 20% sul viaggio in treno a partire dalla prossima trasferta in campionato contro il Brighton di venerdì 27 dicembre. La prima trasferta delle Bees di Thomas Frank nel 2025 è in programma sabato 4 gennaio al St. Mary's Stadium contro il Southampton.