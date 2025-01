L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby londinese contro il Brentford

Vincenzo Bellino Redattore 31 dicembre 2025 (modifica il 1 gennaio 2025 | 09:03)

Dopo i successi contro Crystal Palace e Ipswich, l'Arsenal cerca la terza vittoria di fila nel derby londinese contro il Brentford. I Gunners sono imbattuti da otto gare di fila e puntano al nono risultato utile consecutivo che gli permetterebbe di scavalcare il Nottingham Forest al secondo posto e portarsi a -6 dal Liverpool. Alla vigilia della prima gara del 2025 ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei cannonieri d'Inghilterra Mikel Arteta: "La squadra sta crescendo e compiendo notevoli passi in avanti. Non è stato semplice per noi affrontare diverse competizioni con gli uomini contati a causa degli infortuni".

IL DUELLO A DISTANZA COL LIVERPOOL - "Non dipende da noi, ma dobbiamo continuare a martellare ogni giorno. Se una squadra vince tutte le partite, non possiamo far altro che congratularci e guardare alla stagione successiva. Non sempre questo è accaduto nella storia, perciò ci faremo trovare pronti al momento giusto".

L'ESAME BRENTFORD - "Sarà una sfida molto dura. Il Brentfordè una buona squadra, reduce da un record notevole di risultati positivi in casa (7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, miglior rendimento insieme al Liverpool). Si sono evoluti e adattati, attualmente possono far affidamento sulla qualità di diversi giocatori. Mi hanno impressionato".

TROSSARD, L'UOMO DEL MOMENTO - "Vogliono tutti giocare. Leo, penso che negli ultimi 12 mesi, se l'è meritato. Ha avuto molta concorrenza, ma è riuscito ad alzare il livello. Ha giocato come ala sinistra, come centrocampista offensivo sinistro, come 9. È un giocatore che apprezzo e che apprezziamo molto perché è versatile, competitivo e rappresenta sempre una grande minaccia per la squadra avversaria. Ha grinta e fame, adoro questo di lui".