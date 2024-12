Doppio Gabriel Jesus e festival del gol nel finale: l’Arsenal batte il Crystal Palace 1-5

Gabriel Jesus show nel primo tempo, si fa male Saka

Oliver Glasner che deve fare a meno di diversi giocatori per il derby di Londra ma può attingere dalle varie alternative in panchina. 3-4-2-1 per l'allenatore austriaco con l'ex Lazio Kamada e Sarr alle spalle di Mateta. Classico 4-3-3 offensivo per Arteta con Saka e Martinelli a supporto di Gabriel Jesus, inizialmente in panca Calafiori e Jorginho. Passano solo 6 minuti e i Gunners trovano la rete del vantaggio con un bel rasoterra da fuori area di Gabriel Jesus. Arsenal padrone del campo sin dalle prime battute di gioco ma in difficoltà sulle giocate dei singoli. Ed è proprio da un'azione personale di Sarr che nasce l'1-1 delle Aquile all'11': l'ala senegalese salta due avversari e lascia partire un tiro imparabile per Raya. Ospiti che non perdono la pazienza e tornano subito in vantaggio ancora una volta con Gabriel Jesus al 14', bravo a ricevere un passaggio in area di Partey e a insaccare alle spalle di Henderson. Tegola per Arteta con Saka che deve lasciare il campo per infortunio al 22'. A pochi minuti dalla fine del primo tempo l'1-3, con Havertz che raccoglie la palla dopo il palo colpito di testa da Gabriel Jesus e tutto solo ribadisce in porta.