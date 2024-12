Baroni: “La Lazio è ambiziosa, stiamo prendendo una forte identità”

Baroni carica la Lazio prima della sfida contro l'Inter campione d'Italia: le dichiarazioni del tecnico nel pre-partita

Enrico Pecci Redattore 16 dicembre 2024 (modifica il 16 dicembre 2024 | 20:44)

Lazio-Inter chiude la sedicesima giornata di Serie A. Big match all'Olimpico con la squadra di Baroni che ospita i campioni d'Italia: i nerazzurri devono rispondere ad Atalanta e Napoli in vetta alla classifica, mentre i biancocelesti vogliono continuare a stupire. Marco Baroni ha parlato così a Dazn nel pre-partita: "Il segreto di questa Lazio? Non c'è nessun segreto, ho trovato un gruppo dedito al lavoro, da subito ha dato grande partecipazione. I ragazzi credono nel lavoro, in quello che fanno. Siamo contenti. La strada è lunghissima, ma la squadra piano piano sta prendendo una forte identità".

Lazio-Inter, Baroni: "Quarto posto? Guardiamo davanti a noi" — L'allenatore dei biancocelesti ha analizzato così la partita dell'Olimpico: "È una gara di altissimo livello, la squadra deve interpretarla dando tutto quello che abbiamo dal punto di vista di dedizione e compattezza. La scelta del giocatore che ricerchiamo tra le linee è per non snaturarci. Potevamo avere la soluzione di un centrocampista, ma la squadra non deve snaturarsi anche contro un avversario grandissimo in cui è difficile trovare punti deboli. Per il livello della gara è giusto giocarsela con la sua identità, come siamo noi. All’interno di questo serve un grande lavoro da parte di tutti".

Baroni risponde anche sull'obiettivo quarto posto: "Ci siamo dati dall’inizio l’obiettivo di migliorare la scorsa stagione. Siamo ambiziosi tutti, ma sappiamo anche che dobbiamo guardare quello che facciamo. Guardare davanti a noi. Abbiamo alzato lo sguardo, ma è più importante continuare a lavorare e credere in quello che facciamo con questo entusiasmo e coinvolgimento di tutti".

Visualizza questo post su Instagram

Marotta: "Campionato e Champions? Abbiamo l'obbligo di competere in tutte le competizioni" — Anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Dazn nel pre-partita: "Sfida Scudetto? Io credo che stasera sia importante valutare la prestazione della squadra. La classifica è vero che si sta allungando ma siamo ancora in una fase interlocutoria, non si deve parlare di squadre in fuga o pretendenti allo scudetto, che sono ancora le stesse di inizio stagione. Devo dire che da noi è importante avere delle risposte, i giocatori sono consapevoli di queste. Credo che sarà una bella partita e speriamo di fare una bella figura".

Il numero uno nerazzurro non si nasconde: "Noi nel nostro Dna abbiamo l’obbligo di competere nel migliore dei modi in tutte le competizioni in cui siamo presenti. Ovvio che cercheremo di ottenere il massimo, che significa arrivare in finale di Champions League e vincere il campionato. Questo è obbligatorio pensarlo e percorrerlo, poi se altre squadre saranno più forti leveremo il cappello e faremo i complimenti. Una squadra come l’Inter non può accontentarsi".

Infine, sul momento di Lautaro Martinez: "Soprattutto per dare conforto a lui stesso, il ragazzo soffre per non avere il ruolino di marcia dell’anno scorso. Però la squadra rarissimamente non ha fatto gol, è chiaro che se anche il nostro capitano si aggiunge alla lista dei goleador è molto più facile portare a casa il risultato".