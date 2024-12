Arsenal, Arteta si gode Gabriel Jesus: “Una grande risorsa in più per noi”

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha commentato la prestazione del suo attaccante, Gabriel Jesus, dopo il match contro il Crystal Palace nei quarti di finale di Carabao Cup, deciso proprio dalla tripletta dell'ex Manchester City

Sergio Pace Redattore 19 dicembre 2024 (modifica il 19 dicembre 2024 | 12:57)

L'Arsenal ha battuto 3-2 il Crystal Palace nel derby londinese valevole per i quarti di finale di Carabao Cup. I Gunners di Mikel Arteta sono stati trascinati nel secondo tempo da un sontuoso Gabriel Jesus. Il 27enne attaccante brasiliano ex Manchester City ha deciso da solo il match realizzando una straordinaria tripletta. E ovviamente è stato nominato "Player of the Match".

E dire che il Palace di Oliver Glasner era pure passato in vantaggio ad inizio match con Jean-Philippe Mateta. Nella ripresa, però, le Eagles sono state spazzate via dall'uragano Gabriel Jesus, che si è abbattuto impetuoso sugli avversari. Prima uno scavetto morbido a superare in uscita bassa Dean Henderson, poi due diagonali precisi e potenti quasi in fotocopia che hanno fatto esplodere di gioia il pubblico dell'Emirates Stadium. Solo per le statistiche è valso il 2-3 del Crystal Palace ad opera dell'ex di turno, Edward Nketiah. Vittoria e pass per le semifinali di Carabao Cup. Nel post-gara un soddisfatto Arteta ha voluto commentare la straordinaria performance di Gabriel Jesus.

Arteta, parole al miele per Gabriel Jesus — Nell'ultimo periodo Gabriel Jesus ha ricevuto più critiche che apprezzamenti, ma è chiaro che dopo la prestazione offerta contro il Crystal Palace nei quarti di finale di Carabao Cup la percezione che si ha dell'ex Manchester City sia cambiata di colpo. Arteta ha sempre difeso il suo attaccante ed è convinto che da questa prestazione il brasiliano possa ripartire con maggiori consapevolezze.

Insomma, un ritrovato Gabriel Jesus potrebbe fare la differenza nel prosieguo della stagione. Ecco le parole di Arteta sul suo attaccante, assoluto protagonista contro il Palace: "Sono così felice per lui. Gabriel ha vissuto un lungo periodo senza gol e segnarne tre in questa partita è stato molto importante. Ma porrei l'accento anche sulle tante azioni in cui è stato coinvolto, perché ora sembra davvero avere la gamba giusta. Penso che sia una cosa grandiosa per lui, è una grande notizia anche per la squadra poter contare su un giocatore di tale qualità. Gabriel Jesus a questo livello è una grande risorsa per noi".