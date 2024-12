Arsenal-Crystal Palace: all'Emirates Stadium i quarti di finale di Carabao Cup; Gunners favoriti, ospiti a caccia dell'impresa

Vincenzo Bellino Redattore 18 dicembre - 17:42

L'Arsenal gode dei favori del pronostico nella sfida dei quarti di finale di Carabao Cup. Il Crystal Palace dopo aver eliminato l'Aston Villa sogna di mietere un'altra vittima illustre, tuttavia i Gunners cercheranno di restare in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, come dimostrato fin qui.

Arsenal-Crystal Palace, i precedenti — Il Crystal Palace non batte l'Arsenal a domicilio da ben cinque anni. L'ultimo squillo degli Eagles in casa dei Gunners risale al 21 aprile 2019, quando la squadra allora allenata da Roy Hodgson, si impose 3-2 su quella di Unai Emery (oggi allenatore dell'Aston Villa), trascinata dalle reti di Benteke, Zaha e McArthur. Da allora tre pareggi di fila e due affermazioni di fila dell'Arsenal.

Gli ultimi 5 Arsenal-Crystal Palace —

Arsenal-Crystal Palace 5-0 (20/01/2024)

Arsenal-Crystal Palace 4-1 (19/03/2023)

Arsenal-Crystal Palace 2-2 (18/10/2021)

Arsenal-Crystal Palace 0-0 (14/01/2021)

Arsenal-Crystal Palace 2-2 (17/10/2019)

Arsenal, le probabili scelte di Arteta — ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Tierney; Nwaneri, Jorginho, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Sterling. Allenatore: Mikel Arteta

Crystal Palace, le probabili scelte di Glasner — CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Turner; Guéhi, Chalobah, Lacroix; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze; Nketiah. Allenatore: Oliver Glasner

Arsenal, l'ultima Coppa di Lega nel 1993 — Solo due Coppe di Lega nella bacheca dell'Arsenal, conquistate nel 1987 e nel 1993. Chissà che nell'attuale stagione non possa arrivare il tris. Fin qui, la squadra guidata da Mikel Arteta ha superato un cammino abbastanza agevole: i biancorossi hanno travolto prima il Bolton con un netto 5-1, poi eliminato il Preston con un convincente 3-0. In campionato, l'Arsenal occupa attualmente la terza posizione, ma è reduce da due pari di fila che hanno rallentato l'inseguimento al Liverpool, primo della classe. In Europa, invece, il bilancio è decisamente positivo: a due giornate dal termine della fase a gironi, ci sono buone possibilità di chiudere tra le prime otto della UEFA Champions League.

Il Crystal Palace sogna l'impresa — Attenzione al Crystal Palace, che arriva all'Emirates forte di una striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi. Nell'ultima giornata le Aquile rossoblu hanno battuto il Brighton in trasferta, mentre in precedenza hanno strappato un pareggio casalingo contro i campioni in carica del Manchester City. Questo rendimento regala al club londinese maggiori speranze nella corsa alla salvezza, il loro principale obiettivo stagionale. La Coppa di Lega , invece, rappresenta una preziosa occasione per sognare in grande: sotto i colpi della squadra di Glasner, sono fin qui cadute Norwich City, QPR e Aston Villa. Il livello ora si alza, ma in palio c'è la semifinale.

Il pronostico: le quote dicono Arsenal — La vittoria dell'Arsenal, secondo le quote dei bookmakers, è quotata a 1.45. Un eventuale segno X è offerto a 4.33, mentre l'impresa del Crystal Palace vale sette volte la posta in gioco (quota 7.00). Nelle ultime cinque sfide, quattro volte si è verificato l'esito over 2.5, quotato a 1.75 (Under 2.5, quota 1.97); mentre solo una volta entrambe le squadre sono andate a segno (Goal, quota 1.95; No Goal, quota 1.80). Attenzione ai possibili marcatori, i favoriti sono: Bukayo Saka e Gabriel Jesus, nelle file dell'Arsenal, entrambi quotati a 2.30; mentre per il Crystal Palace, il principale candidato è Jean-Philippe Mateta, offerto a 4.25.