L'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby londinese contro l'Arsenal, valevole per i quarti di finale di Carabao Cup

Il Crystal Palace farà visita all'Arsenal di Mikel Arteta all'Emirates Stadium mercoledì 18 dicembre alle ore 19:30 (20:30 ore italiane) nel match valevole per i quarti di finale di Carabao Cup. A distanza di tre giorni il derby londinese tra Gunners e Eagles si rinnoverà anche in campionato. Sarà il Palace a ospitare l'Arsenal a Selhurst Park sabato 21 dicembre (fischio d'inizio alle 17:30, 18:30 ore italiane) per il diciassettesimo turno di Premier League.

Il Crystal Palace si avvicina all'atteso match contro l'Arsenal forte della bella vittoria ottenuta in trasferta all'AMEX Stadium contro il Brighton & Hove Albion nell'ultimo turno di campionato. Mateta e compagni sono imbattuti da cinque partite (2 vittorie e 3 pareggi, ultimo ko nel derby londinese contro il Fulham del 9 novembre). In Premier la squadra è riuscita a rialzare la testa dopo un inizio piuttosto complicato. Adesso il Palace, con 16 punti ottenuti in 16 gare, ha un vantaggio di 4 punti sulla zona calda della classifica.

Il Crystal Palace non raggiunge una semifinale di Carabao Cup dalla stagione 2011/2012. Alla vigilia del derby londinese contro l'Arsenal in Carabao Cup, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner. Ecco le sue parole: "L'Arsenal sta giocando davvero bene, ha faticato un po' alcune settimane fa, ma ora sta recuperando giocatori che erano infortunati, vedi Odegaard e Saka. La loro forma è migliorata sempre di più, anche se forse gli ultimi due risultati non lo dimostrano. Ho anche visto la partita di Champions League contro il Monaco, che è una squadra molto forte. In quella partita però gli avversari non hanno avuto alcuna possibilità con l'Arsenal".

Arsenal-Crystal Palace, le parole di Glasner in conferenza stampa — Glasner ha aggiunto: "Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Se saremo in grado di dare il meglio di noi stessi allora sarà possibile fare una prestazione di livello. In caso contrario non avremo possibilità di vincere. Devo dire che la squadra mi è sembrata piuttosto in palla nelle ultime settimane. Siamo fiduciosi, è una partita da dentro o fuori. Andremo all'Emirates e faremo di tutto per vincere.

In questa settimana è importante mantenere alta la concentrazione. Voglio vincere entrambe le partite, ovviamente. Giochiamo ogni partita per vincerla, quindi non posso dire che la partita di domani è più importante di quella di sabato. Se non crediamo di poter vincere, allora è meglio andare a fare shopping per le festività natalizie che andare all'Emirates Stadium. La nostra mentalità non può essere questa, vogliamo dimostrare di essere competitivi contro una squadra di assoluto valore. Il discorso vale anche per la partita in programma sabato".

Glasner analizza nel dettaglio il gioco dei Gunners di Arteta: "L'Arsenal ha un ottimo equilibrio, ha una struttura chiara nel modo in cui gioca. Loro hanno sempre ali larghe, brave nell'uno contro uno. Sono molto dominanti nel possesso palla, corrono avanti e indietro, crossano. Contro l'Arsenal non hai a disposizione molte situazioni di transizione. All'Everton hanno concesso tre o quattro conclusioni in 90 minuti. Anche contro il Fulham hanno tenuto bene difensivamente, i Cottagers hanno tirato tre o quattro volte. Arteta ha saputo dare un'identità di gioco alla squadra negli ultimi anni. Sarà quindi una bella sfida, non vediamo l'ora di affrontarla".

L'allenatore del Crystal Palace è fiducioso: "Vincere all'Emirates sarebbe un grande risultato. Per la finale in Carabao Cup c'è ancora tanto tempo, abbiamo ancora così tante partite da giocare. Sarebbe comunque un grande risultato per tutti noi vincere all'Emirates. Non è uno stadio in cui il Crystal Palace vince ogni anno, quindi sarebbe un grande risultato. Saranno 90 minuti molto duri e intensi. Noi comunque abbiamo fiducia, ci sentiamo pronti. Stiamo bene e all'interno dello spogliatoio avverto un buon umore. Penso che tutto ciò di cui hai bisogno prima della partita ce l'abbiamo. La cosa più importante, ovviamente, è che lo dimostriamo domani in campo".

Arsenal-Crystal Palace, le parole di Glasner sulla squadra — Glasner ha poi posto l'accento sullo stato di forma del grande ex di turno, Edward Nketiah: "Lui è molto ambizioso, sta lavorando sodo dopo essere stato frenato da un infortunio. Ha avuto un impatto molto positivo insieme a Daichi Kamada a Brighton, perché abbiamo faticato molto all'inizio del secondo tempo non facendo pressione sui portatori di palla avversari. Non appena sono entrati, hanno fatto davvero bene.

Abbiamo preso il controllo della partita, abbiamo creato occasioni. Nketiah ha fatto l'assist a Ismaila Sarr vincendo un duello aereo contro Lewis Dunk. Anche lui ha avuto una grande occasione. Edward vuole segnare, lo vedo ogni giorno in allenamento. Lavorando sodo come sta già facendo riuscirà ad ottenere i suoi frutti. Sarebbe una bella storia se segnasse all'Emirates Stadium. Domani sarà importante presentarsi all'Emirates per vincere la partita. Non saremmo contenti che Nketiah segnasse e perdessimo la partita. Sarà importante vincere la partita, indipendentemente da chi potrà segnare. Eddie non può farcela da solo, nessuno può farcela da solo. Giocando da squadra possiamo avere possibilità di farcela".

Glasner ha fornito qualche indicazione sulla squadra che schiererà domani contro l'Arsenal: "È un quarto di finale di una coppa e in ogni singola partita devo schierare in campo i giocatori più in forma. Chi è in forma e sta bene gioca. Darò un turno di riposo a quei giocatori che hanno giocato tanto e hanno un livello di stanchezza superiore agli altri. Mateta sta bene, per Eze decideremo domani. Ha ricevuto un colpo sulla parte superiore del piede ed è gonfio, ma non sembra grave. Decideremo domani. Wharton al momento non può allenarsi con noi. Penso che ci vorranno alcune settimane prima che possa torna a disposizione della squadra. Non parlo di chi giocherà e chi inizierà il match. Abbiamo due o tre dubbi da sciogliere. Muñoz è squalificato, Nketiah avrà minuti a disposizione nel suo vecchio stadio".

Sulla possibilità di rivedere tra i pali il 30enne portiere statunitense, Matt Turner, all'Arsenal nel 2022/2023, che in questa prima parte di stagione ha collezionato solo una presenza (Aston Villa-Crystal Palace 1-2, quarto turno di Carabao Cup del 30 ottobre scorso): "Non dico a nessuno chi partirà titolare in porta domani. Abbiamo tre portieri eccezionali. Henderson sta facendo molto bene, Turner è un ragazzo fantastico e ha fatto una grande prestazione contro l'Aston Villa. Abbiamo anche Remi Matthews. Chiunque giocherà avrà la nostra fiducia e per noi sarà il miglior portiere per la partita".